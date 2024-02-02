Россияне повредили подстанцию в Кривом Роге во время атаки дронов: часть города без света

Во время дроновой атаки россияне повредили одну из подстанций в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Укрэнерго и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", - сообщили на канале.

Специалисты компании и ГСЧС осматривают оборудование.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра", - заявили в компании.

Обновлено 07:40: По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram-канале, подстанция повреждена в результате удара БпЛА.

"Это привело к обесточению более 40 тыс абонентов. В частности, двух шахт. Под землей остались более 100 рабочих. Часть из них уже подняли на поверхность", - написал Лысак.

Обновлено 07:47: Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале сказал, что без света осталось почти 100 тысяч абонентов.

"К сожалению, был удар по критической инфраструктуре нашего города. В результате вражеской атаки без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус ", – написал Вилкул.

Атака дронов по Украине ночью 2 февраля

В ночь на 2 февраля в некоторых областях Украины власти объявляли воздушную тревогу. По сообщениям Воздушных сил ВСУ была угроза беспилотников.

Взрывы слышали жители Кривого Рога и Кропивницкого. В Кировоградской области глава ОВА Андрей Райкович заявил о работе ПВО.