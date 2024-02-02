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Испания обучает украинских военных техобслуживанию ПВО Patriot

Европа, Пятница 02 февраля 2024 15:20
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Испания обучает украинских военных техобслуживанию ПВО Patriot Фото: Испания обучает украинских военных техобслуживанию ПВО Patriot (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Испания обучает украинских военных техническому обслуживанию ракетных комплексов Patriot. Обучение проходит в Валенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Как пишет издание со ссылкой на Генштаб обороны страны, Испания учит украинских военных техническому обслуживанию "сверхсложной" платформы ракетного комплекса Patriot.

"Обучение проводят военнослужащие из командных подразделений зенитной артиллерии (RAAA) по штабу морской пехоты, эталонному подразделению для этого вида вооружения", - добавляют журналисты.

ПВО в Украине

Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, по мнению спикера Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс (ЗРК) Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой ПВО.

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