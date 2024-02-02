Когда в Украине ускорится инфляция: НБУ дал прогноз по росту цен

Инфляция на Украине будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в ближайшие месяцы. С середины 2024 года темпы роста цен несколько ускорятся из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2024 года).

По данным НБУ, дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

Однако инфляция будет оставаться умеренной. Ожидается, что она составит 8,6% в конце года. В 2025 году инфляция вернется в целевой диапазон НБУ, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году - до цели 5%. Этому будет способствовать прежде всего снижение "рисков безопасности" с 2025 года, что допускается в прогнозе НБУ.

Цены на продукты

Как отметили в НБУ, благодаря чрезвычайно благоприятным погодным условиям и наращиванию производства в отдельных регионах в 2023 году, предложение овощей и некоторых фруктов значительно превысило показатели предыдущего года. Урожай зерновых и масличных культур также оказался существенно выше, чем в прошлом году. К тому же, сохранение логистических и торговых ограничений для экспорта удерживало внутренние цены на с/х продукцию в Украине существенно ниже мировых уровней.

В результате индекс цен на сырые продукты питания в IV квартале 2023 года лишь незначительно превышал уровень предыдущего года (рост составил 2,2% г/г в декабре), а подорожание обработанных продуктов питания существенно замедлилось (до 5,9% г/г 10,6% г/г в сентябре). Воздействие этих факторов сохранится также в первом полугодии этого года. "Поэтому продовольственная инфляция останется низкой (до 3% в годовом исчислении)", - говорится в прогнозе.

Во втором полугодии продовольственная инфляция ускорится на фоне низкой базы сравнения из-за меньших урожаев вследствие ожидаемого возвращения погодных условий к среднеклиматическим нормам. "Однако если не будет существенных шоков предложения, с 2025 года продовольственная инфляция замедлится до 3%", - отметили в НБУ.

Тарифы на ЖКУ и цены на сигареты и алкоголь

По прогнозу НБУ, административная инфляция будет оставаться высокой "из-за дальнейшего повышения акцизов и потребности в приведении тарифов на услуги ЖКХ к обоснованным уровням".

По данным НБУ, темпы роста административно регулируемых цен снизились до 10,7% г/г в декабре 2023 года.

"Фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, в частности газ, горячую воду и отопление, сдерживала рост административной и общей инфляции, а также способствовала снижению инфляционных ожиданий. Медленнее дорожали алкогольные напитки и табачные изделия, что отражало, вероятно, уменьшение давления со стороны производственных затрат в условиях контролируемой ситуации на валютном рынке и конкуренции со стороны теневого предложения", - говорится в прогнозе.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 возрастут на 8,6%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 9,8%.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5,8% (предыдущий прогноз – 6,0%), в 2026 году – на 5,0%.