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Венгерские фермеры анонсировали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной

Пятница 02 февраля 2024 18:04
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Венгерские фермеры анонсировали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной Фото: венгерские фермеры анонсировали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгерские фермеры в следующую пятницу, 9 февраля, начнут протесты на пункте пропуска "Захонь-Чоп". Так они ответят на предложение продлить беспошлинный импорт украинских товаров в страны ЕС.

Об этом заявил глава Ассоциации венгерских фермерских групп и организаций Иштван Якаб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

По словам Якаба, венгерским фермерам придется конкурировать с продуктами, “производство которых не должно отвечать никаким требованиям ЕС”, если Еврокомиссия решит продлить беспошлинный импорт из Украины.

"Венгерские фермеры поддерживают венгерское правительство, которое также защищает наши интересы перед Брюсселем (речь о запрете на импорт украинского зерна - ред.)", - сказано в заявлении Ассоциации венгерских фермерских групп и организаций.

При этом министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь недавно заявлял о том, что Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не будет найдено решение на уровне Евросоюза.

Блокада пунктов пропуска на границе с Украиной

Напомним, Венгрия - не первая страна, чьи фермеры или перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.

Ранее такие протесты проходили в Польше и Словакии. Фермеры и перевозчики недовольны импортом украинской агропродукции, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.

Более детально о блокаде пунктов пропуска можете узнать в материале РБК-Украина.

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Венгрия Граница с Украиной
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