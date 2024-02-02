Суд ООН подтвердил свою юрисдикцию по иску Украины из-за вторжения РФ

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) сегодня, 2 февраля, постановил, что у него есть юрисдикция на рассмотрение иска Украины от 2022 года против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Напомним, в своем иске против РФ в Международный суд ООН Украина требует привлечь страну-агрессора к ответственности за искажение понятия "геноцида".

Во время заседания во Дворце мира, где находится Международный суд ООН, было признано, что у суда есть юрисдикция в рассмотрении дела.

Из этого следует, что иск полностью или частично приемлем. Следующим этапом теперь будет рассмотрение дела по существу.

Речь идет об иске, который Украина подала в суд ООН 26 февраля 2022 года по манипуляциям Россией в отношении Международной конвенции о предотвращении геноцида, чтобы оправдать нападение на Украину, объявляя "специальную военную операцию". Тогда Россия, напавшая якобы из-за геноцида на Донбассе со стороны Украины.

Украина просит суд признать, что нет достоверных доказательств геноцида на Донбассе и что Россия нарушила конвенцию, когда признавала независимость "Л/ДНР".

Суд ООН по иску Украины против России 31 января

Напомним, недавно международный суд ООН объявил финальное решение по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации – на Донбассе и в Крыму.

Суд ООН признал нарушения со стороны России определенных частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Заседание суда во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) транслировалось в прямом эфире.

Данный иск против РФ в суд ООН подала 16 января 2017 года, он связан с агрессией захватчиков в Крыму и на Донбассе. В иске говорится о нарушении Кремлем двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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