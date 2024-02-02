ua en ru
Пт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Формула мира и возвращение украинских детей. Зеленский встретился с главой МИД Канады

Пятница 02 февраля 2024 14:55
UA EN RU
Формула мира и возвращение украинских детей. Зеленский встретился с главой МИД Канады Фото: Владимир Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли. Последняя прибыла сегодня, 2 февраля, с визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время встречи президент поблагодарил Канаду за мощную поддержку Украины во время ее противостояния российской агрессии. В частности он поблагодарил за финансовую, военную и гуманитарную помощь, которая предоставляется Киеву с первых дней полномасштабного вторжения террористов.

"Это свидетельствует о действительно крепких отношениях и партнерстве. Также хочу поблагодарить за решение правительства Канады о выделении следующего пакета военной помощи. Это укрепляет наши Вооруженные Силы для эффективной борьбы с агрессором", - добавил Зеленский.

О чем говорили:

  • президент проинформировал главу МИД Канады о мерах по реализации Формулы мира и подготовке, а также проведении Глобального саммита мира;
  • Зеленский поблагодарил Канаду за лидерскую роль в работе Международной коалиции по возвращению принудительно перемещенных украинских детей. Заседание коалиции сегодня состоится в Киеве.

"Для нас возвращение всех украинских граждан, включая детей, остается одним из ключевых приоритетов. Мы благодарны Канаде за весомую роль в создании Международной коалиции за возвращение украинских детей, что поможет всем нашим детям вскоре вернуться на родину", - пояснил президента.

  • обсудили подготовку двустороннего документа с Канадой о гарантиях безопасности Украины, который заключат вскоре;
  • скоординировали шаги по дальнейшему диалогу между странами на высшем уровне и в рамках международных организаций.

Визит главы МИД Канады в Украину

Сегодня, 2 февраля, в Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. В ходе визита она уже встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили:

  • политику, экономику, дополнение соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой;
  • замороженные активы России;
  • санкций против России;
  • реализацию украинской Формулы мира, где Канада сопредседательствует в 4 пункте - освобождение пленных и депортированных лиц.
  • вооружение, в котором нуждается Украина;
  • создание коалиции по возвращению украинских детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Война в Украине
NEWS
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва