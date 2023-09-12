"Вышки Бойко" под контролем Украины и глава МИД Германии посетила Киев: новости за 11 сентября

Вчера, 11 сентября 2023 года, Украина вернула контроль над так называемыми "вышками Бойко" в Черном море. А Киев посетила глава МИД Германии Анналена Бербок.
РБК-Украина собрала главные новости за 11 сентября.
Украина вернула нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Контроль над так называемыми "вышками Бойко" установлен благодаря уникальной спецоперации.
"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - говорится в сообщении.
По данным ГУР, во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", которая может отслеживать движение судов в Черном море.
Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, сообщили в ГУР.
Позже Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало уникальные фотографии специальной операции.
Более подробно о "вышках Бойко", где они находятся и почему важно восстановить над ними контроль, - в материале РБК-Украина.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев в понедельник, 11 сентября. Ее визит не анонсировался ранее, вероятно, в целях безопасности.
"Украина также защищает свободу и всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же как Украина стоит за нас, она тоже может положиться на нас", - заявила она, прибыв в Киев.
Она добавила, что сейчас в ЕС готовится решение о начале переговоров по вступлению Украины.
Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия в любом случае передаст Украине крылатые ракеты Taurus.
Затем президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны нашей страны.
Наличие противотанковых комплексов и дронов-камикадзе снизили эффективность бронетехники в войне и повлияли на контрнаступление ВСУ.
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, на контрнаступление также влияют погодные условия поскольку в холоде и грязи воевать всегда сложнее.
"Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно так же. Боевые действия и наступление на всех направлениях будут продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособлена", - сказал Буданов.
Глава ГУР отметил, что эффективность применения любой бронетанковой техники снизило большое количество переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.
Зеленский отметил, что надеется на разговор с президентом США Джо Байденом о передаче Украине ATACMS. Он добавил, что мнение и поддержка Байдена очень важна.
"Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", - сказал он.
Президент добавил, что это будет не первый разговор с Байденом по поводу ATACMS.
"Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что Украине очень важно не делать паузу в контрнаступлении, и именно для этого и нужны ATACMS. С этой же целью следует как можно скорее пересадить летчиков Воздушных сил ВСУ на западные истребители.
"Мы все хотим достичь успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа - единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу, и всех нас вернуть в Советский Союз", - добавил Зеленский.
Украина и Германия подписали декларацию о намерении построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.
Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что сотрудничество Украины и Германии в энергетической сфере должно быть более тесным. Она считает, что Украина должна больше использовать возобновляемые источники энергии.
Поэтому Бербок заявила, что вокруг Чернобыльской АЭС в будущем могут построить ветровую электростанцию. На встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.
Кроме того, Бербок посетила электроподстанцию в 50 км от Киева. Эта станция имеет мощность около 2 тысяч мегаватт, размещена на площади около 40 га и отвечает за значительную часть электроснабжения региона.
Министр обороны США Ллойд Остин провел первый телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.
Кроме этого, министр Остин рассказал обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности. К тому же они обменялись мнениями относительно приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.
Остин и Умеров также обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе "Рамштайн".
ЕС решительно осудил проведение нелегитимных так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины и заявил, что российское руководство должно понести за это ответственность.
"Мы решительно отвергаем эту новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что ЕС не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых "выборов", ни их результаты. В то же время политическое руководство России и лица, причастные к их организации, должны понести ответственность за эти незаконные действия.
Отмечается, что эти незаконные псевдовыборы в Украине состоялись в условиях принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан и нелегитимно назначенной власти на оккупированных территориях Украины.
Точные сроки передачи Украине американских истребителей F-16 пока спрогнозировать невозможно. Оптимальным вариантом для нашей страны будут поставки в начале следующего года.
Спикер прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что Украина ожидает применить F-16 для защиты неба уже в феврале 2024 года.
По словам Игната, издание обобщило все заявления о передаче F-16, которые делали европейские, американские и украинские политики. При этом прогнозы по этому вопросу различны.
"Поэтому сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего года - это то, что было бы достаточно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего", - добавил спикер Воздушных сил.
Официальный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар.
"На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/доллар", - сказал министр финансов Сергей Марченко.
Официальный прогноз курса гривны к доллару готовит Минэкономики. Этот прогноз входит в экономический макропрогноз правительства, который оно утверждает в конце августа при подготовке проекта бюджета на следующий год. Постановление правительства с макропрогнозом пока не обнародовано. Этот прогноз никак не влияет на официальный курс, который устанавливает Национальный банк.
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