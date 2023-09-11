ЕС осудил "выборы" в оккупации: руководство РФ ответит за незаконные действия

ЕС решительно осудил проведение нелегитимных так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины и заявил, что российское руководство должно понести за это ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля .

"Мы решительно отвергаем эту новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий", - сказал он.

Он отметил, что ЕС не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. В то же время, политическое руководство России и лица, причастные к их организации, должны понести ответственность за эти незаконные действия.

Отмечается, что эти незаконные псевдовыборы в Украине состоялись в условиях принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также устрашения и усиления репрессий в отношении украинских граждан и нелегитимно назначенной власти на оккупированных территориях Украины.

В то же время ЕС высоко ценит мужество украинцев, которые выступили против фиктивных выборов и продолжают опираться российской оккупации.

К тому же, выборы в России проходили в очень ограниченных условиях из-за агрессии против Украины. Так, Кремль ужесточил внутренние репрессии путем введения военной цензуры и последующего преследования оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и других критиков, применяя репрессивные законы и политически мотивированные приговоры. Это привело к ограничению гражданских и политических прав, не позволяя многим кандидатам баллотироваться и ограничивая выбор российских избирателей и доступ к точной информации о кандидатах.

Фейковые "выборы" на оккупированных территориях

Россия решила снова провести незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины.

Так, 8-10 сентября в России и на оккупированных территориях проводились псевдовыборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

Для этого оккупанты даже привозили из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина предложит внести "выборы" оккупантов в резолюции Генассамблеи ООН. А постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.

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