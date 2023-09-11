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В Генштабе узнали о масштабах новой мобилизации в России

Украина, Понедельник 11 сентября 2023 08:46
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В Генштабе узнали о масштабах новой мобилизации в России Фото: в Генштабе узнали о масштабах новой мобилизации в России (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем, она затронет Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что вскоре в РФ и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек", - говорится в своде 11 сентября.

Как отмечают в Генштабе, на этот раз призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск. При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными.

"На фронт в качестве "пушечного мяса" в который раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи", - добавили военные.

Мобилизация в России

Ранее в украинской разведке рассказывали, что новая волна мобилизации может быть объявлена в России, чтобы пополнить оккупационные войска в Украине. Вероятно, это произойдет в сентябре. При этом, из-за контрнаступления украинских сил Россия перебрасывает на фронт в Украине неподготовленных военных, которых только что мобилизовали. Так, в частности, происходит на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию из-за потерь в войне против Украины. К примеру, чтобы ускорить мобилизацию, в РФ В предложили извещать мобилизованных о вручении повестки через SMS-сообщения, а также хотят повысить штрафы, которые напрямую связаны с мобилизацией. Например, штрафовать будут как за неявку в военкомат, так и за непредставление списков военнообязанных - от 50 до 500 тысяч рублей.

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