Мобилизация сотен тысяч человек больно бьет по экономике России, - британская разведка

Мобилизация сотен тысяч человек для войны с Украиной оказывает негативное влияние на экономику РФ. Перед президентскими выборами в 2024 году новой мобилизации, скорее всего, не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, до конца 2023 года российские военные намерены набрать 420 тысяч контрактников. 3 сентября 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент набрано 280 тысяч военнослужащих. Эти цифры не могут быть проверены независимо.

По данным британской разведки, призыв в армию в России продолжает оказывать негативное воздействие на рабочую силу в ее промышленности. Институт экономической политики Егора Гайдара обнаружил, что нехватка рабочей силы в промышленности России достигла нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

В отличие от призыва на военную службу в других странах, в ИТ-секторе Россия предприняла шаги по сохранению рабочей силы. Это, вероятно, подчеркивает особенно острую нехватку в секторе после того, как около 100 тысяч ИТ-специалистов покинули Россию в 2022 году. Это соответствует 10% рабочей силы ИТ-сектора.

В частности, 4 сентября 2023 года президент Путин подписал указ об увеличении возраста освобождения от призыва в армию для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет. Это показывает, что мобилизация и призыв на военную службу в России усугубили нехватку рабочей силы в необоронном секторе.

"В преддверии президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций", - отмечают в Минобороны Британии.

Мобилизация на территории России

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется временно оккупированных территорий Украины.

При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными.

Ранее в украинской разведке рассказывали, что новая волна мобилизации может быть объявлена в России, чтобы пополнить оккупационные войска в Украине. Вероятно, это произойдет в сентябре.