Получим F-16 уже в феврале? Игнат отреагировал на слухи о передаче Украине истребителей

Точные сроки передачи Украине американских истребителей F-16 пока спрогнозировать невозможно. Оптимальным вариантом для нашей страны будут поставки в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Спикер прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что Украина ожидает применить F-16 для защиты неба уже в феврале 2024 года.

По словам Игната, издание обобщило все заявления о передаче F-16, которые делали европейские, американские и украинские политики. При этом прогнозы по этому вопросу разные.

"Поэтому сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего года - это то, что было бы довольно неплохо. Мы можем говорить о том, что это будет быстрее всего", - добавил спикер Воздушных сил.

Он рассказал, что процесс подготовки заключается не только в изучении английского языка, но и обучении для того, чтобы применять самолет. В частности, пилотам необходимо научиться воевать на F-16.

Что предшествовало

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщало, что наша страна может задействовать F-16 раньше, чем ожидалось.

В частности, неназванные представители нашей страны рассчитывают, что пилоты будут использовать американские истребители уже этой зимой.

По оценкам источников издания в Украине, США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев.