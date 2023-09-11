Усиление ПВО и вступление в Евросоюз: Зеленский провел переговоры с главой МИД Германии

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Стороны, в частности, обсудили усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Он отметил, что Украина ценит поддержку со стороны Германии, в том числе новый пакет военной помощи.

По словам президента, главными темами в ходе переговоров стали:

оборонное сотрудничество;

защита гражданской жизни в Украине, в том числе энергетики;

европейская интеграция Украины и прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

Как уточнили в Офисе президента, глава государства детально рассказал о потребностях украинских защитников. Поднимался вопрос дальнейшего усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты южных регионов и зернового коридора. Также обсуждались поставки артиллерии и дальнобойных ракет.

"Спасибо канцлеру Олафу Шольцу, его команде и всему немецкому народу! Действительно чувствуем, насколько сильна Германия в защите свободы", - добавил Зеленский.

Визит Бербок

Напомним, сегодня, 11 сентября, в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и анонсировала новую помощь нашей стране для подготовки к зиме.