Усиление ПВО и вступление в Евросоюз: Зеленский провел переговоры с главой МИД Германии
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Стороны, в частности, обсудили усиление противовоздушной обороны нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
Он отметил, что Украина ценит поддержку со стороны Германии, в том числе новый пакет военной помощи.
По словам президента, главными темами в ходе переговоров стали:
- оборонное сотрудничество;
- защита гражданской жизни в Украине, в том числе энергетики;
- европейская интеграция Украины и прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.
Как уточнили в Офисе президента, глава государства детально рассказал о потребностях украинских защитников. Поднимался вопрос дальнейшего усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты южных регионов и зернового коридора. Также обсуждались поставки артиллерии и дальнобойных ракет.
"Спасибо канцлеру Олафу Шольцу, его команде и всему немецкому народу! Действительно чувствуем, насколько сильна Германия в защите свободы", - добавил Зеленский.
Визит Бербок
Напомним, сегодня, 11 сентября, в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и анонсировала новую помощь нашей стране для подготовки к зиме.
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