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Буданов рассказал, что влияет на скорость контрнаступления ВСУ

Понедельник 11 сентября 2023 14:34
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Буданов рассказал, что влияет на скорость контрнаступления ВСУ Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Наличие противотанковых комплексов и дронов-камикадзе снизили эффективность бронетехники в войне и повлияли на контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YES .

По его словам, на контрнаступление также влияют погодные условия, поскольку в холоде и грязи воевать всегда сложнее.

"Но давайте посмотрим на осень прошлого года, тогда боевые действия никто не остановил. В этом году будет точно так же. Боевые действия и наступление по всем направлениям будут продолжаться. Проблемы с колесной техникой есть и летом, гусеничная приспособленная", - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что эффективность применения любой бронетанковой техники снизила большое количество переносных противотанковых комплексов и дронов-камикадзе.

"Поэтому наше наступление преимущественно идет на "ногах". Так же было и прошлой осенью в Бахмуте, использование техники было минимальным", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Западные СМИ сообщали, что украинские бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботиного.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения по другим направлениям. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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Кирилл Буданов Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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