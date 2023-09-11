ua en ru
Пн, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский сделал заявление об ATACMS и объяснил, почему "счастливого конца войны не будет"

Понедельник 11 сентября 2023 12:37
UA EN RU
Зеленский сделал заявление об ATACMS и объяснил, почему "счастливого конца войны не будет" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины CNN.

Зеленский отметил, что надеется на разговор с президентом США Джо Байденом о передаче Украине ATACMS. Он добавил, что мнение и поддержка Байдена очень важна.

"Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", - сказал он.

Президент добавил, что это будет не первый разговор с Байденом по поводу ATACMS.

"Мы продвигаемся. Я надеюсь, мы получим их осенью", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украине очень важно не делать паузу в контрнаступлении, и именно для этого нужны ATACMS. С этой же целью следует как можно скорее пересадить летчиков Воздушных сил ВСУ на западные истребители.

"Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа - единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу и всех нас вернуть в Советский Союз", - добавил Зеленский.

Ракеты ATACMS для Украины

Украина еще с 2022 года просит США о передаче дальнобойных ракет ATACMS, которые могут бить по целям на расстоянии до 300 км. Наши военные могут использовать такие ракеты с помощью РСЗО HIMARS, которые ранее получили от США.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил возможные поставки ATACMS Украине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и отметил, что "эта опция остается открытой".

Вчера Financial Times сообщило, что Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море
Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море
DAILY
Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны