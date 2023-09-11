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ВСУ под Соледаром взяли в плен боевика "ЛНР", ему объявили о подозрении (фото)

Донецкая область, Понедельник 11 сентября 2023 18:32
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ВСУ под Соледаром взяли в плен боевика "ЛНР", ему объявили о подозрении (фото) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Боевик "ЛНР" пошел за деньги воевать против украинских защитников и под Соледаром попал в плен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

О ком идет речь

Установлено, что 43-летний житель оккупированного Должанского района Луганской области участвовал в полномасштабной войне РФ против Украины с декабря 2022 года.

Воевал в Луганской и Донецкой областях, дважды получил тяжелые ранения. Впрочем, в июле 2023 года он вновь добровольно подписал контракт с армией страны-агрессора.

Где именно попал в плен

В составе 123-й ОМСБр ВС РФ злоумышленник участвовал в боевых действиях в районе Соледара в Донецкой области. Уже в августе вместе с другими оккупантами он попал в плен к Вооруженным силам Украины.

ВСУ под Соледаром взяли в плен боевика &quot;ЛНР&quot;, ему объявили о подозрении (фото)

Фото: Боевик (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

"Захватчик признался, что его привлек размер денежного содержания, который он должен был получать за убийства украинцев", - говорится в сообщении.

Что ему грозит за содеянное

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении по факту "добровольного участия гражданина Украины в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное преследование боевиком из "ДНР" и "ЛНР"

Ранее сообщалось, что боевик "ЛНР" воевал против украинских военных в районе села Клещиевка под Бахмутом, но попал в плен. Суд приговорил его за это к 10 годам лишения свободы.

Также украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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