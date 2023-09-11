Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море

Украина вернула нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Контроль над так называемыми "вышками Бойко" установлен благодаря уникальной спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram .

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - говорится в сообщении.

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По данным ГУР, во время проведения операции спецназам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", что может отслеживать движение судов в Черном море.

Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, сообщили в ГУР.

Вышки Бойко

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 года Алексея Шалайского и Юрия Николова " Вышка для Бойко ", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.

Россия увлекла ее в 2012 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

По данным британской разведки , "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами. Они используются в качестве передовых баз для войск.

Летом 2022 года Украина нанесла удары по вышкам. На прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял действовавший у острова Змеиный украинский военный малый катер. Однако бойцы ГУР отработали по вражескому самолету.