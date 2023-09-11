Курс доллара в 2024 году может значительно возрасти: чего ждать украинцам

Официальный прогноз Минэкономики среднегодового курса гривны по отношению к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на заявление министра финансов Сергея Марченко во время встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации ( ЕБА ).

"На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/доллар", – сказал он.

Официальный прогноз курса гривны по отношению к доллару готовит Минэкономики. Этот прогноз входит в экономический макропрогноз правительства, который оно утверждает в конце августа при подготовке проекта бюджета на следующий год. Постановление правительства с макропрогнозом пока не обнародовано. Этот прогноз никак не влияет на официальный курс, устанавливаемый Национальным банком.

Обычно прогноз Минэкономики не совпадает с реальным курсом. К примеру, в госбюджете заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен. Однако НБУ держит официальный курс на уровне 36,6.

На наличном рынке курс колеблется около 38 гривен, с начала года он упал на 6% (в декабре прошлого года он был выше 40 гривен).

Прогнозы на 2024 год

Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. Это лучше года назад: на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.

По данным НБУ, финансовые аналитики в июле 2023 прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,26 грн/доллар. В июне они ждали курс 39,54 грн/доллар.

Курсовые ожидания ухудшаются второй месяц подряд. Население в июле ждало курс 39,75 грн/доллар (в июне - 39,66 грн/доллар)

Кроме того, банкиры в июле прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар.