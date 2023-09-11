В "Армии дронов" озвучили количество вражеской техники, уничтоженной за неделю
"Армия дронов" наносит значительные потери русской армии на разных направлениях фронта. За неделю была уничтожена 201 единица вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.
По его данным, в период с 4 по 11 сентября "Армией дронов" были уничтожены воины 35 танков, 55 бронированных машин, 58 грузовиков.
"Дроны за несколько тысяч долларов поражают российскую технику стоимостью в десятки миллионов. Развиваем оборонительные инновации дальше, чтобы сохранять жизнь военных и технологически побеждать на поле боя", – написал Федоров.
Фото: количество уничтоженной техники РФ (t.me/zedigital)
Армия дронов
Проект инициативы United 24, собирающий средства для операторов беспилотников и закупки дронов для украинских военных.
Благодаря проекту удалось подготовить более 10 тысяч специалистов.
"Армия дронов" имеет отношение и к запуску ударных рот беспилотников. Планируется запустить 60 таких рот.
Ранее РБК-Украина сообщало, что "Армия дронов" совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства для находящихся на передовой в Донецкой области военных.
Также благодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.
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