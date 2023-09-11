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В "Армии дронов" озвучили количество вражеской техники, уничтоженной за неделю

Понедельник 11 сентября 2023 17:27
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В "Армии дронов" озвучили количество вражеской техники, уничтоженной за неделю Фото: "Армия дронов" уничтожила 201 единицу техники за неделю (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

"Армия дронов" наносит значительные потери русской армии на разных направлениях фронта. За неделю была уничтожена 201 единица вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его данным, в период с 4 по 11 сентября "Армией дронов" были уничтожены воины 35 танков, 55 бронированных машин, 58 грузовиков.

"Дроны за несколько тысяч долларов поражают российскую технику стоимостью в десятки миллионов. Развиваем оборонительные инновации дальше, чтобы сохранять жизнь военных и технологически побеждать на поле боя", – написал Федоров.

В &quot;Армии дронов&quot; озвучили количество вражеской техники, уничтоженной за неделю

Фото: количество уничтоженной техники РФ (t.me/zedigital)

Армия дронов

Проект инициативы United 24, собирающий средства для операторов беспилотников и закупки дронов для украинских военных.

Благодаря проекту удалось подготовить более 10 тысяч специалистов.

"Армия дронов" имеет отношение и к запуску ударных рот беспилотников. Планируется запустить 60 таких рот.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Армия дронов" совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства для находящихся на передовой в Донецкой области военных.

Также благодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.

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