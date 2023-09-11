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Россияне обстреляли амбулаторию под Херсоном: есть пострадавшие, среди них фельдшер

Херсонская область, Понедельник 11 сентября 2023 15:51
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Россияне обстреляли амбулаторию под Херсоном: есть пострадавшие, среди них фельдшер Фото: Последствия обстрелов амбулатории под Херсоном (facebook.com/pho.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 11 сентября, обстреляли амбулаторию в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали двое, в том числе фельдшер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Около 13:50 российские войска в очередной раз обстреляли Станиславскую громаду Херсонского района.

В прокуратуре отметили, что россияне попали по зданию медицинской амбулатории.

Россияне обстреляли амбулаторию под Херсоном: есть пострадавшие, среди них фельдшер

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/pho.gov.ua)

"Минно-взрывные травмы получила фельдшер амбулатории - женщина 33 лет и пациентка 63 лет. Данные уточняются", - пояснили правоохранители.

Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией РФ.

Россияне атаковали еще одно село под Херсоном

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что около 14:00 российские оккупационные войска обстреляли село Садовое.

"В результате этого получил ранения 50-летний мужчина. К врачам он обратился сам. Сейчас проходит дообследование", - сообщил глава города.

Ситуация в Херсонской области

Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

В частности, ранее россияне обстреляли поселок Солнечный, вражеские снаряды попали в частные дома. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.

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