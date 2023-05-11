Отступление россиян под Бахмутом и планы "эвакуации" из ЗАЭС: новости за 10 мая

Российские оккупанты отступили на 2 километра на отдельных участках под Бахмутом. Тем временем военно-политическое руководство РФ захотело "эвакуировать" сотрудников Запорожской АЭС.

Более детально о том, что произошло в среду, 10 мая, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные за сутки ликвидировали за сутки 690 российских солдат.

В Воронежской области РФ сегодня ночью два беспилотника якобы "атаковали" полигон. В результате чего пострадали 14 российских военных.

Силы обороны за прошедшие сутки на Таврическом направлении выполнили 707 огневых задач. Бойцы уничтожили почти роту (100-150 человек) захватчиков и восемь единиц техники врага.

Силы обороны создадут новые мобильные группы противовоздушной обороны. Они будут защищать небо над Киевом и севером Украины.

В ряде населенных пунктов Запорожской области, временно оккупированных российскими войсками, прозвучали взрывы. Речь идет о Васильевке, Михайловке и Токмаке.

Россияне за сутки совершили более 30 атак в Донецкой области, а украинские военные уничтожили состав горюче-смазочных материалов оккупантов.

Бои за Бахмут: ВСУ заставили россиян отступить на два км на отдельных участках

Украинские военные заставили российских оккупантов отступить на дистанцию до двух километров на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении, рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - уточнил он.

Россияне хотят "эвакуировать" из ЗАЭС более 3000 работников, - "Энергоатом"

Российские оккупанты планируют "эвакуировать" работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции. Речь идет об около 3100 людей.

"Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек", - говорится в сообщении "Энергоатома".

Кулеба о контрнаступлении ВСУ: если не освободим все земли, будем готовиться к еще одному

Сейчас неуместно думать о предстоящем украинском контрнаступлении как о последнем. Если не удастся освободить все территории - военные будут готовиться к следующей операции, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению", - объяснил министр.

Россия отменила визы для Грузии и готовится возобновить авиарейсы

Российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Также Россия планирует возобновлять авиасообщение с Грузией.

Согласно указу Путина, с 15 мая граждане Грузии могут попасть на территорию России без визы и находиться в течение 90 дней. Исключение - длительное пребывание для работы и обучения.

ГУР о визите на парад в Москву лидеров ряда стран: Россия обеспечила себе живой щит

Целью приглашения в Москву на парад к 9 мая лидеров ряда стран были попытки Кремля обеспечить на Красной площади живой щит, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Живым щитом они обеспечили красную площадь и российский истеблишмент в виде нескольких зависимых президентов, которые не смогли отказать", - отметил он.

США передадут конфискованные у российского олигарха средства Украине

Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", - сказал он.