ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба о контрнаступлении ВСУ: если не освободим все земли, будем готовиться к еще одному

Новина українською →
Среда 10 мая 2023 12:27
Кулеба о контрнаступлении ВСУ: если не освободим все земли, будем готовиться к еще одному Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня неуместно думать о предстоящем украинском контрнаступлении как о последнем. Если не удастся освободить все территории - военные будут готовиться к следующей операции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью Bild.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению", - пояснил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, окончательные решения относительно сроков и направлений контрнаступления еще не утверждены.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине МИД Украины Дмитрий Кулеба
NEWS
Столтенберг призвал страны НАТО удвоить усилия перед "возрастающими угрозами"
Столтенберг призвал страны НАТО удвоить усилия перед "возрастающими угрозами"
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи