Відступ росіян під Бахмутом та плани "евакуації" із ЗАЕС: новини за 10 травня

Російські окупанти відступили на 2 кілометри на окремих ділянках під Бахмутом. Тим часом військово-політичне керівництво РФ захотіло "евакуювати" співробітників Запорізької АЕС.

Більш детально про те, що сталося у середу, 10 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові за добу ліквідували за добу 690 російських солдатів.

У Воронезькій області РФ сьогодні вночі два безпілотники нібито "атакували" полігон. Внаслідок чого постраждали 14 російських військових.

Сили оборони минулої доби на Таврійському напрямку виконали 707 вогневих завдань. Бійці знищили майже роту (100-150 осіб) загарбників та вісім одиниць техніки ворога.

Сили оборони створять нові мобільні групи протиповітряної оборони. Вони захищатимуть небо над Києвом та північчю України.

У низці населених пунктів Запорізької області, тимчасово окупованих російськими військами, пролунали вибухи. Йдеться про Василівку, Михайлівку та Токмак.

Росіяни за добу здійснили понад 30 атак у Донецькій області, а українські військові знищили склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Бої за Бахмут: ЗСУ змусили росіян відступити на два км на окремих ділянках

Українські військові змусили російських окупантів відступити на дистанцію до двох кілометрів на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг утримати тиск українських захисників і відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", - уточнив він.

Росіяни хочуть "евакуювати" із ЗАЕС понад 3000 працівників, - "Енергоатом"

Російські окупанти планують "евакуювати" працівників тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції. Йдеться про близько 3100 людей.

"Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 осіб", - йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Куліба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо всі землі, готуватимемося до ще одного

Зараз недоречно думати про майбутній український контрнаступ як останній. Якщо не вдасться звільнити всі території - військові готуватимуться до наступної операції, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо ми досягнемо успіху в цьому контрнаступі і звільнимо наші території, то в кінці ви скажете: так, він був останній, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу", - пояснив міністр.

Росія скасувала візи для Грузії та готується відновити авіарейси

Російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Також Росія планує відновлювати авіасполучення з Грузією.

Згідно з указом Путіна, з 15 травня громадяни Грузії можуть потрапити на територію Росії без візи та перебувати протягом 90 днів. Виняток - тривале перебування для роботи та навчання.

ГУР про візит на парад до Москви лідерів низки країн: Росія забезпечила собі живий щит

Метою запрошення до Москви на парад до 9 травня лідерів низки країн були спроби Кремля забезпечити на Червоній площі живий щит, заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Живим щитом вони забезпечили червону площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних президентів, які не змогли відмовити", - зазначив він.

США передадуть конфісковані у російського олігарха кошти Україні

Сполучені Штати Америки вперше дозволили передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні, заявив генпрокурор США Меррік Гарленд.

"Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім", - сказав він.