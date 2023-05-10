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Почти 700 окупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

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Украина, Среда 10 мая 2023 08:19
Почти 700 окупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 10 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 10 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 196 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка, 15 ракет, 6 БПЛА и 18 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 196310 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3736 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7275 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 3039 (+8) ед,
  • РСЗО - 555 (+1) ед,
  • средства ПВО - 308 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2624 (+6),
  • крылатые ракеты - 970 (+15),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5974 (+5) ед,
  • специальная техника - 389 (+1)

Как сообщалось, российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - совершили 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Кроме того, украинские силы, вероятно, достигли дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.

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