Почти 700 окупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
По данным на утро среды, 10 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 196 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка, 15 ракет, 6 БПЛА и 18 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 196310 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3736 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7275 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 3039 (+8) ед,
- РСЗО - 555 (+1) ед,
- средства ПВО - 308 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2624 (+6),
- крылатые ракеты - 970 (+15),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5974 (+5) ед,
- специальная техника - 389 (+1)
Как сообщалось, российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - совершили 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Кроме того, украинские силы, вероятно, достигли дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.
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