Почти 700 окупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 10 мая (GettyImages)

По данным на утро среды, 10 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 196 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка, 15 ракет, 6 БПЛА и 18 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.