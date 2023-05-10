США передадут конфискованные у российского олигарха средства Украине

По его словам, еще в 2022 году Минюст США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, которые были наложены на Россию после ее вторжения в Украину. В США заявили, что он финансировал россиян, которые способствовали сепаратизму в оккупированном Крыму.

Гарленд напомнил, что тогда было объявлено об "аресте миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанных с нарушением Малофеевым санкций". В феврале 2023 года была санкционирована передача этих денег для использования в Украине.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", - сказал Гарленд.

Напомним, Константин Малофеев - основателя телеканала "Царьград". В рамках следственных действий в США были конфискованы миллионы долларов, которые лежали на счету одного из американских банков.