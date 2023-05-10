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США передадут конфискованные у российского олигарха средства Украине

Новина українською →
Украина, Среда 10 мая 2023 22:28
США передадут конфискованные у российского олигарха средства Украине Фото: генеральный прокурор США Меррик Гарленд (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пишет Reuters.

По его словам, еще в 2022 году Минюст США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, которые были наложены на Россию после ее вторжения в Украину. В США заявили, что он финансировал россиян, которые способствовали сепаратизму в оккупированном Крыму.

Гарленд напомнил, что тогда было объявлено об "аресте миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанных с нарушением Малофеевым санкций". В феврале 2023 года была санкционирована передача этих денег для использования в Украине.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", - сказал Гарленд.

Напомним, Константин Малофеев - основателя телеканала "Царьград". В рамках следственных действий в США были конфискованы миллионы долларов, которые лежали на счету одного из американских банков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Гарленд в феврале в первый раз разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине.

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