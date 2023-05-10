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Оккупантам "горячо" на Запорожском направлении, там раздаются взрывы, - Федоров

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Запорожская область, Среда 10 мая 2023 14:51
Оккупантам "горячо" на Запорожском направлении, там раздаются взрывы, - Федоров Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В ряде населенных пунктов Запорожской области, временно оккупированных российскими войсками, сообщают о взрывах. Речь идет о Васильевке, Михайловке и Токмаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, в настоящее время на Запорожском направлении оккупантам "горячо".

"Местные жители сообщают о звуках взрывов вблизи Васильевки, Михайловки и Токмака. Ждем подробностей от Генштаба", - написал Федоров.

Оккупантам &quot;горячо&quot; на Запорожском направлении, там раздаются взрывы, - Федоров

Напомним, вчера мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские военные пытаются покинуть захваченную ими территорию в Запорожской области под видом гражданских.

В частности, сообщалось, что оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из Токмака в Бердянск.

Перед этим стало известно, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне.

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Запорожская область Взрыв
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