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Будут защищать Киев и север Украины. ВСУ создают новые мобильные группы ПВО

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Киев, Среда 10 мая 2023 13:39
Будут защищать Киев и север Украины. ВСУ создают новые мобильные группы ПВО Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны создадут новые мобильные группы противовоздушной обороны. Они будут защищать небо над Киевом и севером Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.

Он показал сбитые украинскими защитниками вражеские беспилотники. Среди них были как дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед", так и беспилотники российского производства.

"С таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался. Но мы пытаемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям", - отметил Наев.

Командующий передал защитникам новую партию автомобилей для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

"Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - добавил он.

Напомним, во время атаки России в ночь на 9 мая нацгвардеец сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" ракету Х-55, летевшую на Киев.

Позже МВД показало видео сбивание российской крылатой ракеты. Выяснилось, что ее сбил 20-летний боец "Нацгвардии".

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