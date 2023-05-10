Бои за Бахмут: ВСУ заставили россиян отступить на два км на отдельных участках
Украинские военные заставили российских оккупантов отступить на дистанцию до двух километров на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - написал он.
По его словам, именно грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнера" и заставило на некоторых направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск России, которые потерпели поражение и отошли.
Сырский также отметил, что, несмотря на значительную концентрацию войск и громкие заявления российских военных преступников о намерениях взять Бахмут до 9 мая, оккупанты так и не смогли захватить город.
Он подчеркнул, что Силы обороны надежно удерживают фронт и не дают россиянам продвинуться вперед. Впрочем, битва за Бахмут продолжается.
Сырский также отметил работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла оккупантам мощный удар и показала мощь украинской армии.
Напомним, ранее в ВСУ опровергли фейк о "снарядном голоде" российских военных в Бахмуте.
Кроме того, военные показали видео штурма позиций 72-й мотострелковой бригады ВС РФ под Бахмутом, во время которого наши защитники ликвидировали 13 вояк.
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