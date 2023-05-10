ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне хотят "эвакуировать" из ЗАЭС более 3000 работников, - "Энергоатом"

Новина українською →
Энергодар, Среда 10 мая 2023 11:08
Россияне хотят "эвакуировать" из ЗАЭС более 3000 работников, - "Энергоатом" Фото: россияне хотят "эвакуировать" с ЗАЭС более 3000 работников (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты планируют "эвакуировать" работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции. Речь идет об около 3100 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что, прежде всего, речь идет о вывозе 2700 работников станции, подписавших контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей.

"В то же время напоминаем, что работникам ЗАЭС выезд из города рашисты запретили почти с начала оккупации. Также, по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков" , - сообщили в "Энергоатоме".

Таким образом, оккуапнты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас, по данным "Энергоатома", там катастрофически не хватает квалифицированного персонала.

"Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются "эвакуировать". И это обострит уже крайне актуальный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии", - указано в уведомлении.

В то же время "Энергоатом" сообщает, что принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации.

"Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов других атомных станций", - пояснили в компании.

Там отметили, что скорейшая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание россиян из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору, "Энергоатома" является единственным путем прекращения российского беспорядка на ЗАЭС и обеспечения его дальнейшей безопасности.

Напомним, как ранее уже заявляли в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Также сообщалось, что в последнее время на территории атомной электростанции наблюдается усиление военного присутствия и активности.

При этом еще несколько дней назад в МАГАТЭ утверждали, что персонал Запорожской АЭС остается на месте, несмотря на объявление россиян об "эвакуации" в Энергодаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС эвакуация Энергоатом Энергодар
NEWS
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи