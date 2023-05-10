Россияне хотят "эвакуировать" из ЗАЭС более 3000 работников, - "Энергоатом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Получена информация о подготовке российских оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции около 3100 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что, прежде всего, речь идет о вывозе 2700 работников станции, подписавших контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей.

"В то же время напоминаем, что работникам ЗАЭС выезд из города рашисты запретили почти с начала оккупации. Также, по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков" , - сообщили в "Энергоатоме".

Таким образом, оккуапнты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас, по данным "Энергоатома", там катастрофически не хватает квалифицированного персонала.

"Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются "эвакуировать". И это обострит уже крайне актуальный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии", - указано в уведомлении.

В то же время "Энергоатом" сообщает, что принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации.

"Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов других атомных станций", - пояснили в компании.

Там отметили, что скорейшая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание россиян из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору, "Энергоатома" является единственным путем прекращения российского беспорядка на ЗАЭС и обеспечения его дальнейшей безопасности.

Напомним, как ранее уже заявляли в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Также сообщалось, что в последнее время на территории атомной электростанции наблюдается усиление военного присутствия и активности.

При этом еще несколько дней назад в МАГАТЭ утверждали, что персонал Запорожской АЭС остается на месте, несмотря на объявление россиян об "эвакуации" в Энергодаре.

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