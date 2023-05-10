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Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили почти роту оккупантов

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Таврическое направление, Среда 10 мая 2023 11:44
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили почти роту оккупантов Фото: Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили почти роту оккупантов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Силы обороны за прошедшие сутки на Таврическом направлении выполнили 707 огневых задач. Бойцы уничтожили почти роту захватчиков и восемь единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

Отмечено, что в Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции. Получив отпор, отошел. Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения", - говорится в сообщении.

В частности, для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 434 обстрела.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 707 огневых задач", - рассказали бойцы.

Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют почти роту. Также уничтожены и повреждены 8 единиц вражеской ВВТ", - говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 690 российских оккупантов.

Также писали, что украинские военные с помощью артиллерии уничтожили позиции миномета врага в Донецкой области.

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