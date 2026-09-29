Уроки во время отключений света: МОН утвердило уровни реагирования и правила для школ

О каких рекомендациях для школ идет речь

Регулярные и длительные воздушные тревоги уже сейчас существенно влияют на обучение юных украинцев, тогда как потенциальные отключения света - могут усложнить ситуацию еще больше.

Учитывая сложившуюся ситуацию, МОН подготовило рекомендации для учреждений общего среднего образования по обеспечению непрерывного обучения во время:

длительных воздушных тревог;

отключений электроэнергии;

других кризисных ситуаций

Подчеркивается, что приоритетами остаются при этом:

безопасность учеников и работников;

доступ детей к образованию;

стабильная работа заведений.

Читайте также: "Желтый" уровень угрозы в школах: можно ли продолжать обучение и что делать педагогам

Кто определяет структуру и формат обучения

В министерстве напомнили, что школы Украины "имеют академическую и организационную автономию".

Следовательно, именно они могут - самостоятельно - определять (с учетом ситуации с безопасностью):

структуру учебного года;

продолжительность учебной недели;

продолжительность учебного дня;

расписание занятий и перемен;

формы организации образовательного процесса

Читайте также: Когда каникулы в школах Киева: расписание нового учебного года

Как школам подготовиться к длительным тревогам

Для организации и обеспечения непрерывного обучения во время длительных воздушных тревог украинским школам рекомендуют:

проверить доступ учеников к цифровым платформам (в частности "Мрія", Google Classroom, Moodle или Microsoft Teams);

(в частности "Мрія", Google Classroom, Moodle или Microsoft Teams); подготовить печатные учебные материалы (на случай отсутствия электроэнергии или интернета);

(на случай отсутствия электроэнергии или интернета); предусмотреть асинхронный формат обучения;

обучения; при необходимости - рассмотреть шестидневную учебную неделю или обучение в две смены ;

или ; обустроить укрытие оборудованием и техническими средствами, необходимыми для занятий.

Читайте также: Вода и аптечка обязательны? Что точно должно быть в укрытиях во время тревог

Можно ли учиться в укрытии и сокращать уроки

В МОН сообщили, что во время длительных воздушных тревог обучение учеников в школах "может продолжаться в надлежаще обустроенных укрытиях".

Кроме того, продолжительность уроков (в зависимости от их вместимости) может быть сокращена до 30 или 40 минут.

"Чтобы организовать ротацию классов и обеспечить доступ к очному обучению большему количеству учеников, в частности, в две смены", - объяснили в министерстве.

Отмечается также, что при организации очного обучения в укрытиях приоритет рекомендуется предоставлять ученикам 1-4 классов.

"При наличии мест можно вводить ротацию для других классов, прежде всего 5, 9 и 10", - добавили в МОН.

Читайте также: Родителям упростили подачу заявок: как оформить украиноведческий компонент из-за границы

Что делать в случае отключения электроэнергии

Рекомендации МОН для украинских школ на случай отключения электроэнергии предусматривают пять уровней реагирования - в зависимости от продолжительности обесточивания:

зеленый уровень - до 2 часов - школа продолжает работу с локальными ограничениями;

- школа продолжает работу с локальными ограничениями; желтый уровень - от 2 до 6 часов - вводятся сокращенные уроки и обеспечивается питание критически важных систем;

- вводятся сокращенные уроки и обеспечивается питание критически важных систем; оранжевый уровень - от 6 до 24 часов - очно работают энергонезависимые заведения, другие переходят на дистанционный или асинхронный формат;

- очно работают энергонезависимые заведения, другие переходят на дистанционный или асинхронный формат; красный уровень - от 24 до 72 часов - обучение организуют на базе образовательных хабов и энергостойких учреждений;

- обучение организуют на базе образовательных хабов и энергостойких учреждений; критический уровень - более 72 часов - основатель утверждает временную сеть образовательных хабов, а громада организует закрепление учеников за ними или за школами, которые продолжают работать.

В министерстве добавили, что при "критическом" обесточивании - для учеников обеспечивают также консультации.

"Учреждения, которые не могут создать надлежащие условия для обучения из-за отключения электроэнергии, возобновляют работу только после устранения соответствующих помех", - объяснили украинцам.

Читайте также: "Деньги ходят за учителем" расширили: кто теперь может получить 1500 гривен и когда дедлайн

Для каких классов очное обучение - в приоритете

По данным МОН, при длительных отключениях электроэнергии приоритет для очного обучения рекомендуется предоставлять ученикам:

начальной школы;

5, 9 и 11 классов.

Уточняется, что для других учеников могут действовать:

сменные графики;

асинхронное обучение;

краткие консультации.

"Заведения образования должны вести учет детей, потерявших доступ к обучению, и принимать меры для его восстановления", - подчеркнули в министерстве.

Читайте также: Реформа для старшеклассников: какие изменения ждут с сентября учеников еще 150 лицеев Украины

Какие запасы необходимо подготовить каждой школе

Для обеспечения непрерывного обучения, школы Украины должны сформировать достаточные запасы:

питьевой воды;

технической воды;

пищевых продуктов;

горючего для генераторов или других резервных источников питания.

Так, запас питьевой и технической воды должен быть рассчитан по меньшей мере на 48 часов безопасного пребывания в учебном заведении учеников и работников.

Запас пищевых продуктов (в том числе длительного хранения) также должен быть рассчитан по меньшей мере на 48 часов.

"Во время длительных воздушных тревог школы должны предусмотреть безопасную доставку или выдачу еды в укрытиях", - отметили в МОН.

Сообщается, что при отсутствии возможности приготовить горячие блюда "можно временно использовать заранее сформированные наборы продуктов длительного хранения, которые соответствуют санитарным нормам".

"Учреждениям с автономными котельными рекомендовано обеспечить генераторы или другие резервные источники питания", - добавили в министерстве.

Читайте также: Что не устраивает родителей в школьном питании: первые результаты опроса

Как школам избежать недоразумений с родителями учеников

Еще один важный аспект подготовки, на котором акцентирует внимание МОН, это коммуникация и психологическая поддержка.

Так, каждой школе рекомендовано определить единый канал связи с учениками, родителями и работниками.

"Это может быть мессенджер, электронный дневник или учебная платформа", - объяснили в министерстве.

При отсутствии мобильной связи - актуальную информацию можно размещать на стендах возле входа в школу.

Кроме того, руководители заведений должны заблаговременно обсудить с педагогами, учениками и родителями порядок действий в разных кризисных ситуациях.

Уточняется, что предложенные алгоритмы следует адаптировать к:

условиям конкретной школы;

возможностям громады;

актуальной ситуации с безопасностью.

"Особое внимание рекомендовано уделять психологической поддержке учеников и работников, которые учатся и работают в условиях длительного стресса и неопределенности", - подытожили в МОН.