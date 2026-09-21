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Главная » Жизнь » Образование

Что не устраивает родителей в школьном питании: первые результаты опроса

14:00 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Что не устраивает родителей в школьном питании: первые результаты опроса Насколько родители довольны питанием в школах (фото: Getty Images)
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Большинство родителей положительно оценивают школьное питание, однако многие из них хотели бы более разнообразного меню и лучшего вкуса блюд. Такие первые результаты опроса Государственной службы качества образования, в котором проанализировали 2 162 анкеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.

Результаты опроса

Что показал опрос:

  • 80,8% родителей ответили, что их дети регулярно питаются в школе, еще 14,9% - иногда;
  • 96% отметили, что их дети получают полностью бесплатное питание;
  • более 80% положительно оценивают все семь аспектов школьного питания - от условий в столовой и размера порций до качества и вкуса блюд;
  • 37% хотели бы более разнообразного меню, 36,5% - улучшение вкуса блюд;

"Отдельно видим потребность лучше организовывать и объяснять родителям порядок питания детей во время длительных воздушных тревог", - отмечают в МОН.

Читайте также: Кто решает, что будут есть дети в школе: как на самом деле утверждают меню

Опрос продолжается

В ДСЯО отмечают, что обратная связь от родителей требуется для выявления конкретных проблем на местах. МОН вместе с регионами и Госпродпотребслужбой работает над вопросами, поднимаемыми участниками опроса.

Опрос длится до 16 октября. Участие в нем добровольное, поэтому нынешние результаты отражают мнение уже приобщившихся родителей и не являются репрезентативными для всей системы.

Родители, имеющие замечания по организации питания учеников, могут обратиться в территориальное отделение ДСКО в своем регионе.

Более подробную информацию и результаты опроса обнародуют на сайте МОН.

Читайте также о том, что с 1 сентября 2026 года питание в школах бесплатно. Все ученики независимо от региона и класса имеют право на горячие обеды.

Ранее мы писали о том, что в Украине обновили нормы питания в школах и детсадах. Обед советуют начинать раньше, увеличить порцию овощей и количество блюд из злаков, а также разрешить специальное меню для детей с медицинскими показаниями (безлактозные или растительные продукты).

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