Что не устраивает родителей в школьном питании: первые результаты опроса
Большинство родителей положительно оценивают школьное питание, однако многие из них хотели бы более разнообразного меню и лучшего вкуса блюд. Такие первые результаты опроса Государственной службы качества образования, в котором проанализировали 2 162 анкеты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.
Результаты опроса
Что показал опрос:
- 80,8% родителей ответили, что их дети регулярно питаются в школе, еще 14,9% - иногда;
- 96% отметили, что их дети получают полностью бесплатное питание;
- более 80% положительно оценивают все семь аспектов школьного питания - от условий в столовой и размера порций до качества и вкуса блюд;
- 37% хотели бы более разнообразного меню, 36,5% - улучшение вкуса блюд;
"Отдельно видим потребность лучше организовывать и объяснять родителям порядок питания детей во время длительных воздушных тревог", - отмечают в МОН.
Опрос продолжается
В ДСЯО отмечают, что обратная связь от родителей требуется для выявления конкретных проблем на местах. МОН вместе с регионами и Госпродпотребслужбой работает над вопросами, поднимаемыми участниками опроса.
Опрос длится до 16 октября. Участие в нем добровольное, поэтому нынешние результаты отражают мнение уже приобщившихся родителей и не являются репрезентативными для всей системы.
Родители, имеющие замечания по организации питания учеников, могут обратиться в территориальное отделение ДСКО в своем регионе.
Более подробную информацию и результаты опроса обнародуют на сайте МОН.
Читайте также о том, что с 1 сентября 2026 года питание в школах бесплатно. Все ученики независимо от региона и класса имеют право на горячие обеды.
Ранее мы писали о том, что в Украине обновили нормы питания в школах и детсадах. Обед советуют начинать раньше, увеличить порцию овощей и количество блюд из злаков, а также разрешить специальное меню для детей с медицинскими показаниями (безлактозные или растительные продукты).