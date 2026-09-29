Уроки під час відключень світла: МОН затвердило рівні реагування й правила для шкіл

Міністерство освіти й науки підготувало для шкіл чіткі рекомендації, які допоможуть забезпечити безперервне навчання учнів в умовах не лише тривалих тривог, але і потенційних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Регулярні й тривалі повітряні тривоги вже зараз суттєво впливають на навчання юних українців, тоді як потенційні відключення світла - можуть ускладнити ситуацію ще більше.
З огляду на таку ситуацію, МОН підготувало рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо забезпечення безперервного навчання під час:
Наголошується, що пріоритетами залишаються при цьому:
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У міністерстві нагадали, що школи України "мають академічну й організаційну автономію".
Отже, саме вони можуть - самостійно - визначати (з урахуванням безпекової ситуації):
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Для організації та забезпечення безперервного навчання під час тривалих повітряних тривог українським школам рекомендують:
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У МОН повідомили, що під час тривалих повітряних тривог навчання учнів у школах "може продовжуватися в належно облаштованих укриттях".
Крім того, тривалість уроків (залежно від їхньої місткості) може бути скорочена до 30 або 40 хвилин.
"Щоб організувати ротацію класів і забезпечити доступ до очного навчання більшій кількості учнів, зокрема, у дві зміни", - пояснили в міністерстві.
Зазначається також, що під час організації очного навчання в укриттях пріоритет рекомендовано надавати учням 1-4 класів.
"За наявності місць можна запроваджувати ротацію для інших класів, насамперед 5, 9 та 10", - додали в МОН.
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Рекомендації МОН для українських шкіл на випадок відключення електроенергії передбачають п'ять рівнів реагування - залежно від тривалості знеструмлення:
У міністерстві додали, що за "критичного" знеструмлення - для учнів забезпечують також консультації.
"Заклади, які не можуть створити належні умови для навчання через відключення електроенергії, відновлюють роботу лише після усунення відповідних перешкод", - пояснили українцям.
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За даними МОН, під час тривалих відключень електроенергії пріоритет для очного навчання рекомендовано надавати учням:
Уточнюється, що для інших учнів можуть діяти:
"Заклади освіти мають вести облік дітей, які втратили доступ до навчання, та вживати заходів для його відновлення", - наголосили в міністерстві.
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Для забезпечення безперервного навчання, школи України повинні сформувати достатні запаси:
Так, запас питної й технічної води повинен бути розрахований щонайменше на 48 годин безпечного перебування в закладі освіти учнів і працівників.
Запас харчових продуктів (зокрема тривалого зберігання), також має бути розрахований щонайменше на 48 годин.
"Під час тривалих повітряних тривог школи повинні передбачити безпечну доставку або видачу їжі в укриттях", - зауважили в МОН.
Повідомляється, що за відсутності можливості приготувати гарячі страви "можна тимчасово використовувати заздалегідь сформовані набори продуктів тривалого зберігання, які відповідають санітарним нормам".
"Закладам з автономними котельнями рекомендовано забезпечити генератори або інші резервні джерела живлення", - додали в міністерстві.
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Ще один важливий аспект підготовки, на якому наголошує МОН, це комунікація та психологічна підтримка.
Так, кожній школі рекомендовано визначити єдиний канал зв'язку з учнями, батьками та працівниками.
"Це може бути месенджер, електронний щоденник або навчальна платформа", - пояснили в міністерстві.
За відсутності мобільного зв'язку - актуальну інформацію можна розміщувати на стендах біля входу до школи.
Крім того, керівники закладів мають завчасно обговорити з педагогами, учнями та батьками порядок дій у різних кризових ситуаціях.
Уточнюється, що запропоновані алгоритми слід адаптувати до:
"Окрему увагу рекомендовано приділяти психологічній підтримці учнів і працівників, які навчаються та працюють в умовах тривалого стресу й невизначеності", - підсумували в МОН.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що формат навчання в школах під час війни і постійних тривог залежить від багатьох факторів. Тож у МОН пояснили, як організувати освітній процес з урахуванням всіх імовірних сценаріїв.
Крім того, ми пояснювали, які зміни несе школярам цей навчальний рік в цілому.
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