ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Новые стандарты, оценивание и реформа: какие изменения несет школьникам этот учебный год

11:10 01.09.2026 Вт
3 мин
Истории и гражданского образования станет больше, но не для всех
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Новые стандарты, оценивание и реформа: какие изменения несет школьникам этот учебный год Новый учебный год подготовил ряд изменений для школьников (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Новый учебный год принес украинским школам ряд важных изменений. Обновленные стандарты предусматривают, в частности, упрощение оценивания учеников 5-9 классов и старт новых программ для старшеклассников.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Основные изменения для школьников в этом году

В МОН напомнили, что ранее Кабинет министров обновил четыре государственных стандарта общего среднего образования.

Это, в частности, позволяет учащимся завершить обучение по стандарту 2011 года.

"Те, кто учился не по программе НУШ (Новой украинской школы - Ред.), завершат 10 и 11 классы по той программе, по которой начали", - объяснили украинцам.

Кроме того, закрепляется украиноведческий компонент для детей, которые находятся:

  • за границей;
  • на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.
Читайте также: Родителям упростили подачу заявок: как оформить украиноведческий компонент из-за границы

По данным МОН, принятые решения также:

  • увеличивают количество часов на историю и гражданское образование в 7-9 классах;
  • обновляют подходы к инклюзивности и безбарьерности.

Для заведений, обеспечивающих профильное среднее образование, предусмотрены общие базовые учебные планы.

Между тем для заведений специализированного образования - отдельный план.

В МОН сообщили, что с нового учебного года упростили оценку учеников 5-9 классов, сохранив при этом:

  • компетентностный подход;
  • академическую свободу учителя.

"Текущие оценки теперь можно фиксировать в журнале без обязательных индексов групп результатов, а за семестр - выставлять одну оценку по предмету или интегрированному курсу", - объяснили украинцам.

Читайте также: Бесплатное питание для всех школьников: что меняется в Украине с 1 сентября

При этом обновленный Порядок признания результатов обучения учеников и молодежи с ВОТ вступит в силу с 1 января 2027 года.

"Обновленный Порядок признания результатов обучения для лиц с ВОТ, утвержденный приказом МОН №338, существенно упрощает и ускоряет интеграцию школьников и молодежи в украинское образовательное пространство", - уточнили в МОН.

Новая модель обучения для старших классов

С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей Украине начинают работать по новой модели обучения в 10-12 классах - пилотируя старшую профильную школу.

В целом в течение года они:

  • апробируют новые образовательные программы, профили и выборочные курсы;
  • сформируют ключевые подходы (которые с 2027 года должны стать основой старшей школы по всей стране).
Читайте также: Реформа для старшеклассников: какие изменения ждут с сентября учеников еще 150 лицеев Украины

Кроме апробирования новых программ, профилей и выборочных курсов в 150 лицеях планируется также:

  • отработать механизмы формирования индивидуальных образовательных траекторий учеников;
  • запустить и проверить на практике работу карьерных образовательных советников;
  • продолжить обучение и профессиональную поддержку педагогов и управленческих команд.

Кроме того, введенные изменения предусматривают:

  • обустройство современных кабинетов, лабораторий и других образовательных пространств;
  • сбор обратной связи от учеников, педагогов, родителей и руководителей заведений.

По результатам пилота МОН планирует корректировать все необходимые решения, а также параллельно - помогать громадам и учреждениям по всей Украине подготовить сеть академических лицеев к общенациональному старту профильной старшей школы 1 сентября 2027 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда 12-летняя учеба заработает во всех школах Украины.

Кроме того, мы объясняли, что точно должно быть в укрытиях во время тревог.

Читайте также о продолжительности нового учебного года в школах Украины и возможных датах каникул для учеников в Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МОН Школа Учебный год Дети Учитель Ученики Образование в Украине
Новости
В Киеве горит 16-этажка из-за утренней атаки дронов
В Киеве горит 16-этажка из-за утренней атаки дронов
Аналитика
Спецоперация "Почтальон": Россия начала масштабную информационную атаку против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Спецоперация "Почтальон": Россия начала масштабную информационную атаку против Украины