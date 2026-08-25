Когда каникулы в школах Киева: расписание нового учебного года
Лето подходит к концу, так что вскоре украинские школьники вернутся за парты. Структуру нового учебного года, а значит и ориентировочный график осенних, зимних и весенних каникул уже официально утвердили в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Учебный год 2026/2027: согласно постановлению Кабмина, обучение в школах Украины продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Влияние военного положения: точная структура учебного года, график каникул и форма обучения могут зависеть от ситуации с безопасностью на местах.
- Семестровая система: в Киеве школам рекомендуют провести I семестр - с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, а II семестр - с 11 января по 28 мая 2027 года.
- Ориентировочный график каникул в Киеве: осенние - с 26 октября по 1 ноября 2026 года; зимние - с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года; весенние - с 22 по 28 марта 2027 года.
- Дополнительный отдых: для учеников первых классов в Киеве предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
- "Последний звонок" и конец учебы: завершить класно-урочную работу школам Киева предлагают 28 мая 2027 года, после чего (до 30 июня) заведения образования могут организовывать компенсаторные занятия, консультации, экскурсии и т.д.
- Преодоление образовательных потерь: особое внимание рекомендуют уделять "кружкам знаний" (учитывая результаты проведенных исследований), использованию современных практик и поддержке ментального здоровья.
Продолжительность учебного года в школах Украины
О начале и продолжительности учебного года в школах во время военного положения в Украине говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров №847 от 1 июля 2026 года.
Согласно документу, в заведениях общего среднего образования устанавливается такая продолжительность 2026/2027 учебного года:.
- с 1 сентября 2026 года;
- по 30 июня 2027 года.
Тем временем областные и Киевская городская военная (государственная) администрации (вместе с учредителями учебных заведений) должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.
Рекомендованная структура школьного года в Киеве
О рекомендованной структуре нового школьного года и графике каникул 2026/2027 в столице рассказали в Департаменте образования и науки КГГА.
Так, в целом учебный год в Киеве продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года (в соответствии с постановлением КМУ).
Сообщается также, что большинство столичных школ работают по семестровой системе.
Департамент (совместно с Ассоциацией руководителей школ Украины) рекомендует провести:
- І семестр - с 1 сентября по 23 декабря 2026 года;
- ІІ семестр - с 11 января по 28 мая 2027 года.
Ориентировочный график каникул для школьников
По данным КГГА, рекомендованный (ориентировочный) график каникул в заведениях общего среднего образования Киева является следующим:
- осенние каникулы - с 26 октября по 1 ноября 2026 года;
- зимние каникулы - с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года;
- весенние каникулы - с 22 по 28 марта 2027 года.
Кроме того, для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.
"Последний звонок" и завершение учебы
Мероприятие "Последний звонок" в заведениях общего среднего образования столицы предлагают провести 28 мая 2027 года.
Оно будет означать завершение классно-урочной работы.
После этого - с 31 мая по 30 июня 2027 года - школы могут организовывать:
- компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь;
- индивидуальные и групповые консультации;
- проектную деятельность;
- учебные экскурсии;
- работу "кружков знаний";
- другие мероприятия в рамках образовательного процесса.
От чего зависит структура и форма обучения
"В условиях военного положения наивысшим приоритетом остается безопасность всех участников образовательного процесса", - подчеркнула директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
Следовательно, по ее словам, в зависимости от ситуации с безопасностью могут корректироваться:
- и структура учебного года;
- и форма обучения (очная, дистанционная)
Важным направлением остается также поддержка детей, которые из-за полномасштабной войны вынужденно находятся за пределами Украины.
В КГГА напомнили, что для этого в столичных школах предусмотрен украиноведческий компонент, направленный на сохранение:
- национальной идентичности;
- связи детей с родным языком, культурой и историей.
Рекомендации для преодоления образовательных потерь
По данным КГГА, особое внимание в новом учебном году будет уделяться преодолению образовательных потерь.
Так, например, Департамент рекомендует школам расширять сеть "кружков знаний", которые должны помочь учащимся:
- наверстать пропущенное;
- углубить знания;
- развивать способности и исследовательские навыки.
Также при организации образовательного процесса рекомендуют учитывать результаты мониторинговых исследований 2026 года.
В заключение в Департаменте рекомендуют образовательным учреждениям использовать современные педагогические и управленческие практики (наработанные столичными педагогами и специалистами Института последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко).
"Отдельно подчеркивают роль психологической службы учебных заведений и поддержки ментального здоровья педагогов", - подытожили в КГГА.
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