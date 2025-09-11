Родителям упростили подачу заявок: как оформить украиноведческий компонент из-за рубежа

Министерство образования и науки Украины (МОН) с 1 сентября запустило новый сервис для подачи заявок на украиноведческий компонент. Это значительно упрощает процесс для родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН .

В ведомстве отмечают, что теперь родители украинских школьников, которые учатся за рубежом, могут оформить заявку онлайн в личном кабинете на платформе ukrainian.studies.mon.gov.ua.

Как работает система

Заявка создается и отслеживается в личном кабинете. Родители могут видеть статус рассмотрения, а все сообщения и изменения от школы отображаются непосредственно там. Обработка данных осуществляется автоматизировано через комплекс АИКОМ, что ускоряет процесс и минимизирует ошибки.

Чтобы подать заявку, нужно:

авторизоваться через id.gov.ua;

создать профиль ребенка и выбрать школу и класс;

оформить заявку;

дождаться ответа от школы в течение 5 рабочих дней.

Что такое украиноведческий компонент

Это сокращенная образовательная программа для украинских школьников за рубежом, которая позволяет:

уменьшить учебную нагрузку;

продолжать получать украинское образование дистанционно;

параллельно учиться в местной школе.

В программу входят украинский язык и литература, история и география Украины, основы правоведения и предмет "Защита Украины". Другие дисциплины, которые ученики проходят за рубежом, перезачисляются в соответствии со шкалой оценивания, разработанной МОН.

Ученики 9-11 классов также могут получить дополнительные часы для консультаций и подготовки к ГИА и НМТ.