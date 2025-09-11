ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Родителям упростили подачу заявок: как оформить украиноведческий компонент из-за рубежа

Четверг 11 сентября 2025 12:22
UA EN RU
Родителям упростили подачу заявок: как оформить украиноведческий компонент из-за рубежа Фото: Дистанционное обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины (МОН) с 1 сентября запустило новый сервис для подачи заявок на украиноведческий компонент. Это значительно упрощает процесс для родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

В ведомстве отмечают, что теперь родители украинских школьников, которые учатся за рубежом, могут оформить заявку онлайн в личном кабинете на платформе ukrainian.studies.mon.gov.ua.

Как работает система

Заявка создается и отслеживается в личном кабинете. Родители могут видеть статус рассмотрения, а все сообщения и изменения от школы отображаются непосредственно там. Обработка данных осуществляется автоматизировано через комплекс АИКОМ, что ускоряет процесс и минимизирует ошибки.

Чтобы подать заявку, нужно:

  • авторизоваться через id.gov.ua;
  • создать профиль ребенка и выбрать школу и класс;
  • оформить заявку;
  • дождаться ответа от школы в течение 5 рабочих дней.

Что такое украиноведческий компонент

Это сокращенная образовательная программа для украинских школьников за рубежом, которая позволяет:

  • уменьшить учебную нагрузку;
  • продолжать получать украинское образование дистанционно;
  • параллельно учиться в местной школе.

В программу входят украинский язык и литература, история и география Украины, основы правоведения и предмет "Защита Украины". Другие дисциплины, которые ученики проходят за рубежом, перезачисляются в соответствии со шкалой оценивания, разработанной МОН.

Ученики 9-11 классов также могут получить дополнительные часы для консультаций и подготовки к ГИА и НМТ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине рассматривают возможность изменить формат НМТ-2026. УЦОКО предлагает двухдневную модель вместо однодневной, чтобы уменьшить нагрузку на абитуриентов. В то же время есть риски из-за воздушных тревог и сложности для поступающих с прифронтовых территорий или тех, кто сдает тест за рубежом.

Также мы писали о кадровом кризисе в школах Украины. Хотя в целом учителей достаточно, не хватает именно узкоспециализированных педагогов по математике, физике, химии, биологии и современным технологиям. Этот дефицит не зависит от региона, но особенно ощутим в сельской местности

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России