Желтый уровень угрозы в школах: можно ли продолжать обучение и что делать педагогам

Во время желтого уровня угрозы дети не могут продолжать обучение в классах - образовательный процесс прерывается, а все участники должны перейти в укрытие. Если укрытие не вмещает всех, школа должна организовать смешанное или посменное обучение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение образовательной омбудсменки Надежды Лещик в Facebook .

Обучение во время желтой тревоги

По словам Лещик, введение желтого уровня не означает, что дети могут продолжать обучение в классах.

"Образовательный процесс прерывается и все направляются в укрытие. Если есть возможность - образовательный процесс восстанавливается в укрытии", - отметила она.

Таким образом, для учебных заведений алгоритм действий во время желтого уровня фактически остается таким же, как и во время красного: ученики и работники должны перейти к укрытию.

Такая трактовка также подтверждает актуальные разъяснения относительно работы учебных заведений во время новых уровней воздушных тревог.

Что делать, если укрытие не вмещает всех

Отдельный вопрос возникает в школах, где емкости укрытия недостаточно для одновременного пребывания всех учеников и работников.

Лещик отмечает, что в таком случае количество людей, одновременно находящихся в здании, должно соответствовать емкости укрытия.

Образовательный процесс можно организовать, в частности, в смешанном формате. Часть учеников в определенные дни может учиться очно, а другая - дистанционно, после чего они могут меняться. Также возможно посменное обучение.

Еще один вариант - организовать очное обучение для отдельных классов, например начальных и 5-х, а для остальных учеников ввести дистанционный формат.

Конкретный вариант, по словам омбудсманки, должен выбирать директор школы вместе с педагогами в зависимости от возможностей конкретного заведения.

Должны ли педагоги ехать в школу

Лещик также обратила внимание на вопрос присутствия работников учебных заведений во время желтого уровня угрозы.

Принуждать работников ехать в учебное заведение не должны, отмечает она. По ее словам, работодатель не может потребовать от работника покидать безопасное место, где он находится во время воздушной тревоги, поскольку это может создавать угрозу его жизни и здоровью.

Омбудсманка также сообщила о жалобах, когда во время воздушной тревоги работники управлений образования проверяли присутствие педагогов на рабочих местах.

Что касается детей, родителям следует заранее выяснять, есть ли педагоги в заведении и сможет ли школа принять ребенка в укрытии. Этот вопрос, по словам Лещик, фактически приходится решать ежедневно с учетом ситуации безопасности.

Безопасная дорога в школу

Отдельной проблемой остается дорога в учебное заведение. Из-за частых воздушных тревог она может быть опасна для детей и работников, особенно если речь идет о подвозе школьников автобусами.

Лещик предлагает учитывать опыт городов, приближенных к зоне боевых действий, где устанавливают мобильные укрытия на остановках и в местах скопления людей.

В то же время, по ее словам, такие укрытия должны находиться на балансе громады, а не учебного заведения. Именно громада должна отвечать за них.

Также Офис президента инициировал проект "Безопасный маршрут школьника", в рамках которого планируют установить 840 мобильных укрытий на дорогах в школы в прифронтовых регионах.

Образовательная омбудсманка отметила, что сейчас ожидаются соответствующие разъяснения Министерства образования и науки.

Безопасность участников образовательного процесса должна оставаться приоритетом, подчеркнула Лещик.