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Вода и аптечка обязательны? Что точно должно быть в укрытиях во время тревог

07:36 20.06.2026 Сб
3 мин
В некоторых локациях существуют требования даже к микроклимату
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Вода и аптечка обязательны? Что точно должно быть в укрытиях во время тревог Некоторые вещи в укрытии должны быть обязательно (фото иллюстративное: Getty Images)
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Безопасность в укрытии - не только о крепких стенах и достаточном пространстве. На самом деле к таким помещениям предъявляется целый ряд требований, о чем некоторые могут забывать.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Крейтор.

Главное:

  • Базовый набор: каждое укрытие в Украине должно иметь вентиляцию, освещение, места для сидения (или лежания), санузлы, огнетушители и аптечки.
  • Новые правила: с 1 января 2026 года к укрытиям в учебных заведениях применяются обновленные (более жесткие) требования, касающиеся даже освещения, микроклимата и контроля качества воздуха.
  • Запасы воды: исходя из "школьных" правил, на одного человека в укрытии должно приходиться не менее 5 литров воды.
  • Ответственность: за наличием всего необходимого в коммунальных укрытиях должны следить балансодержатели или органы местного самоуправления (согласно соответствующему постановлению КМУ).

Что в каждом укрытии должно быть обязательно

В обязательном порядке, по словам эксперта, укрытия в Украине должны быть обеспечены:

  • вентиляцией;
  • освещением;
  • местами для сидения или лежания (в зависимости от типа сооружения);
  • санитарными узлами или условиями для их обустройства;
  • запасами питьевой воды;
  • первичными средствами пожаротушения;
  • аптечками и медицинским имуществом в соответствии с установленными нормами.
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Кто отвечает за наличие всего необходимого

Крейтор напомнил, что в целом за содержание и готовность укрытий отвечают их балансодержатели.

Это могут быть владельцы помещений или же те люди, которые ими управляют.

Такие нормы определены постановлением Кабинета министров Украины №138.

"Для коммунальных укрытий такую ​​ответственность несут органы местного самоуправления или определенные ими коммунальные предприятия", - объяснил заместитель главы Госпродпотребслужбы.

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Каковы сейчас требования к укрытиям в школах

Здоровье детей в укрытиях учебных заведений, по словам Крейтора, защищают новые, более жесткие правила, установленные с 1 января 2026 года.

Они даже содержат определенные требования к микроклимату помещений:

  • температура воздуха - от 17°С до 21°С;
  • влажность - в пределах 40-60%.

Чтобы юные украинцы чувствовали себя хорошо, в помещениях обязательно должен контролироваться уровень угарного и углекислого газов.

"Если в укрытии проводятся учебные занятия, уровень освещенности на рабочих местах должен составлять не менее 400 люксов (единица яркости)", - сообщил Крейтор.

Отдельные требования касаются качества воздуха.

"После проведения ремонтных работ или установки новой мебели обязательно проводятся соответствующие исследования, а также измеряется уровень радона", - объяснил специалист.

Вода и аптечка обязательны? Что точно должно быть в укрытиях во время тревогНовые требования к убежищам в учебных заведениях (инфографика: РБК-Украина)

Кроме того, в укрытиях должны быть:

  • достаточные запасы питьевой воды (из расчета не менее 5 литров на одного человека);
  • исправные санитарные узлы;
  • мыло, антисептики и другие средства гигиены.

Правилами предусмотрены также:

  • ежедневная влажная уборка помещений;
  • надлежащая работа вентиляции;
  • безопасное размещение резервных источников питания.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали о надежности укрытий в Украине (работает ли так называемое "правило двух стен") и сообщили, как действовать, если человек все же оказался под завалами.

Кроме того, украинцам объяснили, чего ни в коем случае нельзя делать после воздушной тревоги.

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