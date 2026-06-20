Вода и аптечка обязательны? Что точно должно быть в укрытиях во время тревог
Безопасность в укрытии - не только о крепких стенах и достаточном пространстве. На самом деле к таким помещениям предъявляется целый ряд требований, о чем некоторые могут забывать.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Крейтор.
Главное:
- Базовый набор: каждое укрытие в Украине должно иметь вентиляцию, освещение, места для сидения (или лежания), санузлы, огнетушители и аптечки.
- Новые правила: с 1 января 2026 года к укрытиям в учебных заведениях применяются обновленные (более жесткие) требования, касающиеся даже освещения, микроклимата и контроля качества воздуха.
- Запасы воды: исходя из "школьных" правил, на одного человека в укрытии должно приходиться не менее 5 литров воды.
- Ответственность: за наличием всего необходимого в коммунальных укрытиях должны следить балансодержатели или органы местного самоуправления (согласно соответствующему постановлению КМУ).
Что в каждом укрытии должно быть обязательно
В обязательном порядке, по словам эксперта, укрытия в Украине должны быть обеспечены:
- вентиляцией;
- освещением;
- местами для сидения или лежания (в зависимости от типа сооружения);
- санитарными узлами или условиями для их обустройства;
- запасами питьевой воды;
- первичными средствами пожаротушения;
- аптечками и медицинским имуществом в соответствии с установленными нормами.
Кто отвечает за наличие всего необходимого
Крейтор напомнил, что в целом за содержание и готовность укрытий отвечают их балансодержатели.
Это могут быть владельцы помещений или же те люди, которые ими управляют.
Такие нормы определены постановлением Кабинета министров Украины №138.
"Для коммунальных укрытий такую ответственность несут органы местного самоуправления или определенные ими коммунальные предприятия", - объяснил заместитель главы Госпродпотребслужбы.
Каковы сейчас требования к укрытиям в школах
Здоровье детей в укрытиях учебных заведений, по словам Крейтора, защищают новые, более жесткие правила, установленные с 1 января 2026 года.
Они даже содержат определенные требования к микроклимату помещений:
- температура воздуха - от 17°С до 21°С;
- влажность - в пределах 40-60%.
Чтобы юные украинцы чувствовали себя хорошо, в помещениях обязательно должен контролироваться уровень угарного и углекислого газов.
"Если в укрытии проводятся учебные занятия, уровень освещенности на рабочих местах должен составлять не менее 400 люксов (единица яркости)", - сообщил Крейтор.
Отдельные требования касаются качества воздуха.
"После проведения ремонтных работ или установки новой мебели обязательно проводятся соответствующие исследования, а также измеряется уровень радона", - объяснил специалист.
Новые требования к убежищам в учебных заведениях (инфографика: РБК-Украина)
Кроме того, в укрытиях должны быть:
- достаточные запасы питьевой воды (из расчета не менее 5 литров на одного человека);
- исправные санитарные узлы;
- мыло, антисептики и другие средства гигиены.
Правилами предусмотрены также:
- ежедневная влажная уборка помещений;
- надлежащая работа вентиляции;
- безопасное размещение резервных источников питания.
Напомним, ранее в ГСЧС рассказали о надежности укрытий в Украине (работает ли так называемое "правило двух стен") и сообщили, как действовать, если человек все же оказался под завалами.
Кроме того, украинцам объяснили, чего ни в коем случае нельзя делать после воздушной тревоги.
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