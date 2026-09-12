"Деньги ходят за учителем" расширили: кто теперь может получить 1500 гривен и когда дедлайн
Присоединиться к пилотному проекту "Деньги ходят за учителем" могут новые категории педагогов. Добавились также отдельные направления повышения квалификации и профессионального развития.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Что такое "Деньги ходят за учителем"
Украинцам напомнили, что "Деньги ходят за учителем" - это новый механизм финансирования профессионального развития педагогов.
Он является одним из инструментов поддержки учительства в рамках внедрения Новой украинской школы (НУШ), ведь:
- реформа - определяет новые подходы к обучению;
- государство - должно обеспечить педагогам возможности овладеть ими и применять в своем классе.
"В рамках пилота "Деньги ходят за учителем" более 38 тысяч педагогических работников уже получили средства на повышение квалификации", - уточнили в МОН.
Как работает механизм финансирования
Инициатива "Деньги ходят за учителем" предусматривает, что:
- государство - насчитывает участнику пилота 1 500 гривен (на виртуальный счет);
- педагог - самостоятельно выбирает программу и субъекта повышения квалификации на платформе "Вектор" (в соответствии с собственными профессиональными потребностями).
В МОН подчеркнули, что механизм "Деньги ходят за учителем" меняет сам подход к профессиональному развитию.
Речь о том, что вместо одинакового набора обучения для всех, педагог получает возможность самостоятельно:
- определять, в каких знаниях и навыках нуждается именно сейчас;
- выбирать соответствующую программу.
Чем важна платформа "Вектор"
По состоянию на начало сентября 2026 года на национальной платформе профессионального развития педагогических и научно-педагогических работников "Вектор" было зарегистрировано уже более 153 тысяч пользователей.
Платформа "Вектор" (скриншот: vector.uied.gov.ua)
Она позволяет:
- педагогам - выбирать, что изучать, и самостоятельно оплачивать курсы (с виртуального счета);
- субъектам повышения квалификации - размещать программы и курсы.
В МОН отметили, что практический путеводитель по работе на платформе "Вектор" можно найти онлайн - по соответствующей ссылке.
Как расширили механизм финансирования
Согласно информации Министерства образования и науки, с сентября 2026 года самостоятельно выбирать программы повышения квалификации на платформе "Вектор" в рамках пилотирования политики "Деньги ходят за учителем" смогут еще больше педагогов.
Отныне к механизму финансирования могут присоединиться новые категории:
- педагоги 5-6 классов ВУШ;
- социальные педагоги;
- педагогические работники специализированных учебных заведений (художественных, спортивных, военных и научных лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой и других определенных категорий учреждений);
- украинские учителя, работающие в образовательных центрах за границей (субботних и воскресных школах в других странах).
Механизм "Деньги ходят за учителем" существенно расширили (инфографика: mon.gov.ua)
Чем важны введенные изменения
В МОН напомнили, что именно на начало полномасштабной войны пришелся один из ключевых этапов внедрения реформы в базовой школе: в 2022 году по новому Государственному стандарту начали учиться пятые классы.
"Учителям пришлось одновременно осваивать новые подходы НУШ и работать в условиях войны, дистанционного и смешанного обучения, вынужденных перемещений и образовательных потерь", - заметили в министерстве.
Следовательно, расширение пилота - это возможность:
- дополнительно поддержать педагогов, внедрявших изменения в сложных условиях;
- дать им больше инструментов для работы с учениками.
Изменения коснулись и граждан Украины, преподающих в субъектах образовательной деятельности за пределами страны, где дети изучают учебные предметы или интегрированные курсы украиноведческого компонента.
"Таких верифицированных центров сейчас 120+", - уточнили в МОН.
Отмечается, что это - следующий логический шаг государственной политики в отношении украинского образования за границей.
Ведь раньше Украина уже:
- создала механизм признания результатов обучения, полученных детьми в образовательных центрах за границей;
- сделала шаги для признания профессиональной деятельности работающих там педагогов.
"Теперь они получают возможность приобщиться к новому механизму поддержки профессионального развития", - констатировали в МОН.
Сообщается, что для таких педагогов в рамках пилота предусмотрено отдельное направление повышения квалификации - организация учебного процесса в образовательных центрах за границей, которые обеспечивают изучение украиноведческого компонента.
Для социальных педагогов также предусмотрено отдельное направление профессионального развития - "социально-педагогическое сопровождение и механизмы защиты прав ребенка".
Как продлили регистрацию для участия в пилоте
В заключение в МОН рассказали, что другое важное изменение в рамках механизма финансирования "Деньги ходят за учителем" - продление срока регистрации для участия в пилоте.
Сделать это можно до конца октября 2026 года.
"Соответствующее решение приняло правительство... Изменения в Порядок предполагают продление предварительно определенного срока с августа по октябрь", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, как решили изменить зарплаты педагогических и научно-педагогических работников с 1 сентября.
Кроме того, мы объясняли, как могут изменить правила НМТ в 2027 году и что должно быть в укрытиях во время тревог.
Читайте также о продолжительности нового учебного года в школах Украины и возможных датах каникул для учеников в Киеве.