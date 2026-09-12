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"Деньги ходят за учителем" расширили: кто теперь может получить 1500 гривен и когда дедлайн

10:54 12.09.2026 Сб
4 мин
Срок регистрации продлили, но времени лучше не терять
aimg Ирина Костенко
"Деньги ходят за учителем" расширили: кто теперь может получить 1500 гривен и когда дедлайн Деньги на обучение могут получить больше учителей (фото иллюстративное: Getty Images)
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Присоединиться к пилотному проекту "Деньги ходят за учителем" могут новые категории педагогов. Добавились также отдельные направления повышения квалификации и профессионального развития.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Что такое "Деньги ходят за учителем"

Украинцам напомнили, что "Деньги ходят за учителем" - это новый механизм финансирования профессионального развития педагогов.

Он является одним из инструментов поддержки учительства в рамках внедрения Новой украинской школы (НУШ), ведь:

  • реформа - определяет новые подходы к обучению;
  • государство - должно обеспечить педагогам возможности овладеть ими и применять в своем классе.

"В рамках пилота "Деньги ходят за учителем" более 38 тысяч педагогических работников уже получили средства на повышение квалификации", - уточнили в МОН.

Как работает механизм финансирования

Инициатива "Деньги ходят за учителем" предусматривает, что:

  • государство - насчитывает участнику пилота 1 500 гривен (на виртуальный счет);
  • педагог - самостоятельно выбирает программу и субъекта повышения квалификации на платформе "Вектор" (в соответствии с собственными профессиональными потребностями).
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В МОН подчеркнули, что механизм "Деньги ходят за учителем" меняет сам подход к профессиональному развитию.

Речь о том, что вместо одинакового набора обучения для всех, педагог получает возможность самостоятельно:

  • определять, в каких знаниях и навыках нуждается именно сейчас;
  • выбирать соответствующую программу.

Чем важна платформа "Вектор"

По состоянию на начало сентября 2026 года на национальной платформе профессионального развития педагогических и научно-педагогических работников "Вектор" было зарегистрировано уже более 153 тысяч пользователей.

&quot;Деньги ходят за учителем&quot; расширили: кто теперь может получить 1500 гривен и когда дедлайнПлатформа "Вектор" (скриншот: vector.uied.gov.ua)

Она позволяет:

  • педагогам - выбирать, что изучать, и самостоятельно оплачивать курсы (с виртуального счета);
  • субъектам повышения квалификации - размещать программы и курсы.

В МОН отметили, что практический путеводитель по работе на платформе "Вектор" можно найти онлайн - по соответствующей ссылке.

Как расширили механизм финансирования

Согласно информации Министерства образования и науки, с сентября 2026 года самостоятельно выбирать программы повышения квалификации на платформе "Вектор" в рамках пилотирования политики "Деньги ходят за учителем" смогут еще больше педагогов.

Отныне к механизму финансирования могут присоединиться новые категории:

  • педагоги 5-6 классов ВУШ;
  • социальные педагоги;
  • педагогические работники специализированных учебных заведений (художественных, спортивных, военных и научных лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой и других определенных категорий учреждений);
  • украинские учителя, работающие в образовательных центрах за границей (субботних и воскресных школах в других странах).

&quot;Деньги ходят за учителем&quot; расширили: кто теперь может получить 1500 гривен и когда дедлайнМеханизм "Деньги ходят за учителем" существенно расширили (инфографика: mon.gov.ua)

Чем важны введенные изменения

В МОН напомнили, что именно на начало полномасштабной войны пришелся один из ключевых этапов внедрения реформы в базовой школе: в 2022 году по новому Государственному стандарту начали учиться пятые классы.

"Учителям пришлось одновременно осваивать новые подходы НУШ и работать в условиях войны, дистанционного и смешанного обучения, вынужденных перемещений и образовательных потерь", - заметили в министерстве.

Следовательно, расширение пилота - это возможность:

  • дополнительно поддержать педагогов, внедрявших изменения в сложных условиях;
  • дать им больше инструментов для работы с учениками.

Изменения коснулись и граждан Украины, преподающих в субъектах образовательной деятельности за пределами страны, где дети изучают учебные предметы или интегрированные курсы украиноведческого компонента.

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"Таких верифицированных центров сейчас 120+", - уточнили в МОН.

Отмечается, что это - следующий логический шаг государственной политики в отношении украинского образования за границей.

Ведь раньше Украина уже:

  • создала механизм признания результатов обучения, полученных детьми в образовательных центрах за границей;
  • сделала шаги для признания профессиональной деятельности работающих там педагогов.

"Теперь они получают возможность приобщиться к новому механизму поддержки профессионального развития", - констатировали в МОН.

Сообщается, что для таких педагогов в рамках пилота предусмотрено отдельное направление повышения квалификации - организация учебного процесса в образовательных центрах за границей, которые обеспечивают изучение украиноведческого компонента.

Для социальных педагогов также предусмотрено отдельное направление профессионального развития - "социально-педагогическое сопровождение и механизмы защиты прав ребенка".

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Как продлили регистрацию для участия в пилоте

В заключение в МОН рассказали, что другое важное изменение в рамках механизма финансирования "Деньги ходят за учителем" - продление срока регистрации для участия в пилоте.

Сделать это можно до конца октября 2026 года.

"Соответствующее решение приняло правительство... Изменения в Порядок предполагают продление предварительно определенного срока с августа по октябрь", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как решили изменить зарплаты педагогических и научно-педагогических работников с 1 сентября.

Кроме того, мы объясняли, как могут изменить правила НМТ в 2027 году и что должно быть в укрытиях во время тревог.

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