Как будут работать университеты во время отключений света: МОН вводит пять режимов

Украинские заведения высшего образования в случае продолжительных отключений электроэнергии будут работать по одному из пяти режимов. Они будут зависеть от длительности обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Соответствующие рекомендации Министерство образования и науки предоставило в письме о работе учебных заведений в условиях возможных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением осенью и зимой 2026-2027 учебного года.

Какие режимы работы предусмотрены

Зеленый режим - если электроэнергии нет до 2 часов.

Учеба продолжается, но без использования энергоемкого оборудования. Лабораторные процессы переводятся в режим ожидания, а серверы, системы пожарной сигнализации, контроля доступа и критические научные установки переключаются на источники бесперебойного питания.

Желтый режим - отключение от 2 до 6 часов.

Занятия переносят в автономную зону кампуса или проводят в асинхронном формате. Массовые мероприятия отменяют. Резервное питание запускается для водяных насосов, тепловых пунктов, линий связи и укрытий.

Оранжевый режим - отключение от 6 до 24 часов.

Университет переходит на смешанное или асинхронное обучение, а контрольные мероприятия переносят. Работают только объекты критической инфраструктуры.

Красный режим - отключение от 24 до 72 часов.

Образовательный процесс в основном происходит в асинхронном формате. Автономные корпуса могут использоваться в качестве коворкингов для самостоятельной работы студентов и подключения к интернету.

Управление университетом переходит в "Кризисный штаб". Он распределяет ресурсы по приоритетности: безопасность, тепло, вода, связь и образовательный процесс.

Критический режим - отключение более 72 часов.

Университет вводит План критической деятельности и корректирует график обучения. При необходимости допускается совместное использование инфраструктуры других учреждений высшего образования или партнерских организаций.

В неиспользуемых корпусах могут консервировать инженерные сети и сливать воду из систем отопления.

Кто будет решать, когда изменять режим

МОН отмечает, что руководители университетов в рамках своей автономии будут самостоятельно принимать решение об изменении режима работы. При этом они согласовывать свои действия с местными военными администрациями.