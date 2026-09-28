Как будут работать университеты во время отключений света: МОН вводит пять режимов
Украинские заведения высшего образования в случае продолжительных отключений электроэнергии будут работать по одному из пяти режимов. Они будут зависеть от длительности обесточивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Соответствующие рекомендации Министерство образования и науки предоставило в письме о работе учебных заведений в условиях возможных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением осенью и зимой 2026-2027 учебного года.
Какие режимы работы предусмотрены
Зеленый режим - если электроэнергии нет до 2 часов.
Учеба продолжается, но без использования энергоемкого оборудования. Лабораторные процессы переводятся в режим ожидания, а серверы, системы пожарной сигнализации, контроля доступа и критические научные установки переключаются на источники бесперебойного питания.
Желтый режим - отключение от 2 до 6 часов.
Занятия переносят в автономную зону кампуса или проводят в асинхронном формате. Массовые мероприятия отменяют. Резервное питание запускается для водяных насосов, тепловых пунктов, линий связи и укрытий.
Оранжевый режим - отключение от 6 до 24 часов.
Университет переходит на смешанное или асинхронное обучение, а контрольные мероприятия переносят. Работают только объекты критической инфраструктуры.
Красный режим - отключение от 24 до 72 часов.
Образовательный процесс в основном происходит в асинхронном формате. Автономные корпуса могут использоваться в качестве коворкингов для самостоятельной работы студентов и подключения к интернету.
Управление университетом переходит в "Кризисный штаб". Он распределяет ресурсы по приоритетности: безопасность, тепло, вода, связь и образовательный процесс.
Критический режим - отключение более 72 часов.
Университет вводит План критической деятельности и корректирует график обучения. При необходимости допускается совместное использование инфраструктуры других учреждений высшего образования или партнерских организаций.
В неиспользуемых корпусах могут консервировать инженерные сети и сливать воду из систем отопления.
Кто будет решать, когда изменять режим
МОН отмечает, что руководители университетов в рамках своей автономии будут самостоятельно принимать решение об изменении режима работы. При этом они согласовывать свои действия с местными военными администрациями.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские университеты должны быть готовы изменять формат обучения в зависимости от ситуации. Во время воздушных тревог очные занятия прерывают, а студентам должны обеспечивать доступ к учебным материалам, записям или консультациям, чтобы минимизировать образовательные потери.
Отметим, из-за частых воздушных тревог киевские университеты меняют формат обучения: одни - временно переходят полностью в онлайн, другие - оставляют смешанную модель. В то же время, во время тревоги очные занятия должны прерываться, а студенты и преподаватели должны переходить в укрытие.