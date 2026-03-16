Реформа для старшеклассников: какие изменения ждут с сентября учеников еще 150 лицеев Украины
Министерство образования и науки определило 150 лицеев в разных областях Украины, которые с 1 сентября 2026 года присоединятся к пилоту реформы старшей профильной школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.
Главное:
- Расширение изменений: МОН утвердило перечень из 150 лицеев, которые примут участие во втором этапе пилотирования реформы старшей профильной школы.
- Сроки: обучение по-новому для некоторых учеников 10-12 классов начнется уже с 1 сентября 2026 года.
- Суть пилота: школьники получат возможность выбирать направление обучения самостоятельно.
- Помощь подросткам: в "пилотных" лицеях введут должность карьерного образовательного советника.
- Финансирование: на обновление кабинетов и оборудования правительство выделило 1,2 млрд гривен.
Какие учебные заведения вошли в перечень МОН
Украинцам рассказали, что Министерство образования и науки утвердило перечень из 150 лицеев, которые примут участие во втором этапе пилотирования реформы старшей профильной школы с 1 сентября 2026 года.
В него вошли учебные заведения из всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что среди участников пилота представлены различные типы заведений:
- городские и сельские лицеи;
- заведения с очной, смешанной и дистанционной формами обучения;
- заведения с разным количеством учеников на параллели (от 46 и до более 250);
- единые заведения на громаду;
- заведения с пансионом.
"К пилотированию присоединились будущие лицеи из горных и прифронтовых громад, а также заведения с обучением на языках национальных меньшинств", - уточнили в МОН.
С полным перечнем этих заведений можно ознакомиться по соответствующей ссылке.
Что изменится для учеников и учителей этих лицеев
В министерстве сообщили, что для того, чтобы "стать пилотными", учебные заведения:
- подавали заявки;
- собирали согласия родителей учеников на участие в пилотировании;
- проходили отбор комиссии при МОН.
Подчеркивается, что участники пилота одними из первых в Украине предоставят ученикам возможность выбирать направление обучения:
- которое им интересно;
- которое соответствует желаемой будущей профессии.
Также в этих учебных заведениях будут внедряться новые программы:
- для обязательных предметов;
- для выборочных предметов и курсов.
Кроме того, участие в пилотировании предусматривает усиление профориентации.
В таких заведениях будет введена должность карьерного образовательного советника, который будет помогать ученикам определяться:
- с профилем обучения;
- с выборочными предметами;
- с планами на будущее.
Как изменится оснащение пилотных лицеев
Согласно информации МОН, в 2026 году правительство выделило 1,2 млрд гривен субвенции на оснащение пилотных лицеев.
Эти средства направят на создание:
- современных учебных кабинетов;
- лабораторий.
А для тех лицеев, где обучение происходит дистанционно - на закупку:
- компьютеров:
- мультимедийного оборудования;
- цифровых учебных материалов.
Когда стартовал первый этап пилотирования реформы
В завершение украинцам напомнили, что первый этап пилотирования реформы старшей школы начался с 1 сентября 2025 года.
Модель выбора учениками профилей и предметов уже внедряют:
- в 30 лицеях;
- из 19 областей Украины.
Уточняется, что старшая профильная школа является третьим этапом реформы НУШ.
Она предусматривает введение трехлетней старшей школы (10-12 классы), где ученики смогут углубленно изучать предметы в соответствии с образовательными и профессиональными планами.
