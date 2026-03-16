Реформа для старшеклассников: какие изменения ждут с сентября учеников еще 150 лицеев Украины

13:10 16.03.2026 Пн
3 мин
Для многих украинских школьников обучение по-новому стартует уже с этой осени
aimg Ирина Костенко
Обучение некоторых старшеклассников в Украине изменится (фото иллюстративное: Getty Images)

Министерство образования и науки определило 150 лицеев в разных областях Украины, которые с 1 сентября 2026 года присоединятся к пилоту реформы старшей профильной школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

Читайте также: Июнь за партами, весна без каникул? В МОН объяснили, что важно знать детям и родителям

Главное:

  • Расширение изменений: МОН утвердило перечень из 150 лицеев, которые примут участие во втором этапе пилотирования реформы старшей профильной школы.
  • Сроки: обучение по-новому для некоторых учеников 10-12 классов начнется уже с 1 сентября 2026 года.
  • Суть пилота: школьники получат возможность выбирать направление обучения самостоятельно.
  • Помощь подросткам: в "пилотных" лицеях введут должность карьерного образовательного советника.
  • Финансирование: на обновление кабинетов и оборудования правительство выделило 1,2 млрд гривен.

Какие учебные заведения вошли в перечень МОН

Украинцам рассказали, что Министерство образования и науки утвердило перечень из 150 лицеев, которые примут участие во втором этапе пилотирования реформы старшей профильной школы с 1 сентября 2026 года.

В него вошли учебные заведения из всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что среди участников пилота представлены различные типы заведений:

  • городские и сельские лицеи;
  • заведения с очной, смешанной и дистанционной формами обучения;
  • заведения с разным количеством учеников на параллели (от 46 и до более 250);
  • единые заведения на громаду;
  • заведения с пансионом.

"К пилотированию присоединились будущие лицеи из горных и прифронтовых громад, а также заведения с обучением на языках национальных меньшинств", - уточнили в МОН.

С полным перечнем этих заведений можно ознакомиться по соответствующей ссылке.

Что изменится для учеников и учителей этих лицеев

В министерстве сообщили, что для того, чтобы "стать пилотными", учебные заведения:

  • подавали заявки;
  • собирали согласия родителей учеников на участие в пилотировании;
  • проходили отбор комиссии при МОН.

Подчеркивается, что участники пилота одними из первых в Украине предоставят ученикам возможность выбирать направление обучения:

  • которое им интересно;
  • которое соответствует желаемой будущей профессии.

Также в этих учебных заведениях будут внедряться новые программы:

  • для обязательных предметов;
  • для выборочных предметов и курсов.

Кроме того, участие в пилотировании предусматривает усиление профориентации.

В таких заведениях будет введена должность карьерного образовательного советника, который будет помогать ученикам определяться:

  • с профилем обучения;
  • с выборочными предметами;
  • с планами на будущее.

Как изменится оснащение пилотных лицеев

Согласно информации МОН, в 2026 году правительство выделило 1,2 млрд гривен субвенции на оснащение пилотных лицеев.

Эти средства направят на создание:

  • современных учебных кабинетов;
  • лабораторий.

А для тех лицеев, где обучение происходит дистанционно - на закупку:

  • компьютеров:
  • мультимедийного оборудования;
  • цифровых учебных материалов.

Когда стартовал первый этап пилотирования реформы

В завершение украинцам напомнили, что первый этап пилотирования реформы старшей школы начался с 1 сентября 2025 года.

Модель выбора учениками профилей и предметов уже внедряют:

  • в 30 лицеях;
  • из 19 областей Украины.

Уточняется, что старшая профильная школа является третьим этапом реформы НУШ.

Она предусматривает введение трехлетней старшей школы (10-12 классы), где ученики смогут углубленно изучать предметы в соответствии с образовательными и профессиональными планами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН утвердило новую программу для старшей школы.

Кроме того, мы объясняли, как учатся украинские школьники сейчас.

Читайте также, когда 12-летнее обучение заработает во всех школах Украины.

