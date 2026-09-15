Регулярные тревоги, которые затягиваются на часы: в МОН дали четкие рекомендации для школ
Формат обучения в школах во время войны и постоянных тревог зависит от многих факторов. Поэтому в МОН подготовили детальные рекомендации - как организовать образовательный процесс с учетом всех вероятных сценариев.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
От чего зависит организация учебного процесса
Сегодня условия, в которых школы организуют образовательный процесс, могут существенно отличаться, ведь зависят от:
- ситуации с безопасностью;
- особенностей местности;
- возможности конкретного заведения.
"Поэтому единой модели, которая одинаково будет работать для всех школ, не может быть", - уточнили в МОН.
Речь о том, что каждое учебное заведение должно определять формат обучения с учетом:
- собственных условий и возможностей;
- наличия и вместимости укрытия;
- инфраструктуры;
- готовности организовать дистанционное обучение.
В то же время каждая школа должна заранее утвердить возможные сценарии и алгоритм перехода между ними - в зависимости от изменения ситуации с безопасностью.
Чем помогут методические рекомендации МОН
Министерство образования и науки разработало методические рекомендации по организации учебного процесса в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения для того, чтобы помочь школам организовать этот процесс.
Документ содержит общие подходы, по которым школы могут:
- оценить собственные возможности;
- заранее подготовить несколько сценариев организации учебного процесса (в зависимости от изменения ситуации с безопасностью).
"Это позволит не принимать решения каждый раз в момент возникновения новых рисков, а иметь понятный алгоритм перехода между форматами обучения и заранее определенные действия для каждого сценария", - объяснили украинцам.
Следовательно, методические рекомендации - призваны помочь школам перейти от ситуативного реагирования к заблаговременному планированию.
Их цель - не сохранить расписание при любых условиях, а создать понятную систему, при которой:
- дети - могут продолжать обучение;
- школа - достигать определенных государственным стандартом результатов, когда это безопасно.
"Эти рекомендации появились именно по запросу учительства и учитывают опыт и предложения людей, которые ежедневно организуют обучение в условиях войны", - рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко.
Главный приоритет в новом учебном году
Одним из ключевых приоритетов государства является безопасная образовательная среда.
"Безопасность учеников и учителей остается первым приоритетом", - подчеркнул глава МОН.
Уточняется, что за 2023-2026 годы на обустройство укрытий в учебных заведениях из государственного бюджета местным уже было направлено почти 20 миллиардов гривен.
Эти средства позволяют громадам:
- строить новые защитные сооружения;
- реконструировать имеющиеся;
- создавать условия для возвращения детей к безопасному очному обучению.
"Важно дать школам не одну жесткую инструкцию на все случаи, а понятные инструменты, чтобы они могли найти лучшее решение для своих условий. Сохраняя главный баланс: безопасность всегда на первом месте, но делаем все для сохранения качества образования", - констатировал Бутенко.
Как нужно организовывать обучение школьников
В целом организация учебного процесса в украинских заведениях общего среднего образования должна проходить так:
- МОН - определяет общие подходы;
- каждая громада и школа индивидуально - создает конкретные модели (с учетом всех условий);
- учредитель или уполномоченный им орган - оценивает способности заведения и обеспечивает необходимые условия для организации учебного процесса;
- руководитель школы - организует учебный процесс, определяет базовую и альтернативные модели, утверждает практический алгоритм перехода между ними.
В министерстве подчеркнули, что такой алгоритм должен быть подготовлен заранее и учитывать сценарии:
- изменения ситуации с безопасностью;
- длительных тревог;
- проблем с электроснабжением или связью;
- другие обстоятельства, которые могут влиять на возможность учиться очно.
Как школам оценить собственные возможности
В МОН отметили, что предоставленные рекомендации "содержат типичные алгоритмы организации образовательного процесса, которыми могут пользоваться заведения общего среднего образования".
Ведь в работе над такими алгоритмами следует обращать внимание на ряд различных критериев.
Чтобы оценить собственные возможности, школе необходимо, прежде всего, определить возможность обеспечения безопасного и непрерывного очного обучения.
Для этого нужно оценить:
- вместимость и возможности укрытия;
- количество учеников и работников, которых школа может безопасно разместить;
- возможность длительного пребывания в укрытии;
- наличие электроэнергии, тепла, воды и других необходимых коммуникаций;
- резервные источники питания;
- доступ к интернету и связи;
- готовность педагогов и учеников к дистанционному обучению;
- возможность организовать обучение с привлечением других образовательных пространств громады.
"Общее количество людей, которые одновременно находятся в школе, не может превышать возможности укрытия", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, если укрытие используется не только для пребывания во время тревоги, но и как пространство для обучения, школа должна учитывать фактическое количество обустроенных учебных мест.
Вероятные модели и сценарии обучения
Украинцам напомнили, что школы должны подготовить не одну модель, а несколько готовых сценариев обучения.
"На основе оценки собственных возможностей школа определяет базовую модель обучения и альтернативные сценарии, между которыми можно переходить в зависимости от ситуации с безопасностью", - объяснили в МОН.
Среди возможных моделей (форматов) упоминаются следующие:
- очное обучение с переходом в укрытие во время тревоги - оптимальная модель для ситуаций, когда тревоги короткие или единичные (после отбоя тревоги ученики и учителя могут вернуться к занятиям);
- очное обучение с использованием укрытия как образовательного пространства - если тревоги частые или длительные, укрытие может быть подготовлено для продолжения обучения (с местами для учеников, рабочим местом учителя, освещением, электропитанием и, по возможности, интернетом);
- сочетание очного и дистанционного обучения - если школа не может безопасно принять всех учеников одновременно, обучение можно организовывать по ротации (для разных групп в разные дни, недели, смены или по другому графику);
- дистанционное обучение - если безопасное прибытие или пребывание учеников в школе невозможно (или если этого требует ситуация с безопасностью).
Подчеркивается при этом, что переход к другому формату не должен происходить спонтанно.
То есть школа заранее определяет:
- при каких условиях происходит переход;
- кто принимает решение;
- как меняется расписание;
- как работают педагоги и общаются с учениками и родителями.
"По возможности, уроки следует начинать сразу в безопасных местах", - посоветовали в МОН.
Что еще необходимо учитывать школам
Отдельно школа должна определить, как работать с разными предметами.
Ведь не все учебные активности одинаково легко перевести в укрытие или онлайн.
В МОН объяснили, что при планировании школа должна продумать и определить, какие занятия требуют:
- непосредственного взаимодействия учителя и учеников;
- специального оборудования;
- лабораторий;
- мастерских.
Какие уроки могут проводиться в укрытии, или же какие учебные результаты могут быть достигнуты через самостоятельную, проектную или исследовательскую работу.
Как действовать школам во время воздушной тревоги
"Воздушная тревога не означает автоматическое прекращение образовательного процесса", - сообщили украинцам.
Если пребывание в укрытии является безопасным и там есть соответствующие условия - обучение может продолжаться в формах, которые соответствуют ситуации.
Это могут быть:
- продолжение урока;
- самостоятельная работа;
- чтение;
- консультации;
- выполнение проектных или исследовательских задач;
- повторение материала;
- другие педагогически целесообразные активности.
Если же тревоги становятся систематическими или суммарно длятся более двух часов в течение учебного дня несколько дней подряд - школе рекомендуется переходить:
- либо к заранее подготовленной модели обучения в укрытии;
- либо к дистанционному формату.
"Если у части учеников нет дома безопасных условий или технической возможности для дистанционного обучения, школа может организовать для них безопасные учебные зоны или группы", - отметили в МОН.
В заключение в министерстве подчеркнули, что в рамках одного урока один учитель не должен одновременно проводить занятия:
- для части учеников - очно;
- для другой части - синхронно онлайн.
"Вместо этого в течение дня или недели разные группы могут учиться в разных форматах в соответствии с определенным школой графиком", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы рассказывали о продолжительности нового учебного года в школах Украины и возможных датах каникул для учеников в Киеве.
Кроме того, мы объясняли, хватает ли школам укрытий для полноценного очного обучения во время войны.
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