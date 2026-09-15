Регулярные тревоги, которые затягиваются на часы: в МОН дали четкие рекомендации для школ

Формат обучения в школах во время войны и постоянных тревог зависит от многих факторов. Поэтому в МОН подготовили детальные рекомендации - как организовать образовательный процесс с учетом всех вероятных сценариев.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

От чего зависит организация учебного процесса

Сегодня условия, в которых школы организуют образовательный процесс, могут существенно отличаться, ведь зависят от:

ситуации с безопасностью;

особенностей местности;

возможности конкретного заведения.

"Поэтому единой модели, которая одинаково будет работать для всех школ, не может быть", - уточнили в МОН.

Речь о том, что каждое учебное заведение должно определять формат обучения с учетом:

собственных условий и возможностей;

наличия и вместимости укрытия;

инфраструктуры;

готовности организовать дистанционное обучение.

В то же время каждая школа должна заранее утвердить возможные сценарии и алгоритм перехода между ними - в зависимости от изменения ситуации с безопасностью.

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Чем помогут методические рекомендации МОН

Министерство образования и науки разработало методические рекомендации по организации учебного процесса в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения для того, чтобы помочь школам организовать этот процесс.

Документ содержит общие подходы, по которым школы могут:

оценить собственные возможности;

заранее подготовить несколько сценариев организации учебного процесса (в зависимости от изменения ситуации с безопасностью).

"Это позволит не принимать решения каждый раз в момент возникновения новых рисков, а иметь понятный алгоритм перехода между форматами обучения и заранее определенные действия для каждого сценария", - объяснили украинцам.

Следовательно, методические рекомендации - призваны помочь школам перейти от ситуативного реагирования к заблаговременному планированию.

Их цель - не сохранить расписание при любых условиях, а создать понятную систему, при которой:

дети - могут продолжать обучение;

школа - достигать определенных государственным стандартом результатов, когда это безопасно.

"Эти рекомендации появились именно по запросу учительства и учитывают опыт и предложения людей, которые ежедневно организуют обучение в условиях войны", - рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко.

Главный приоритет в новом учебном году

Одним из ключевых приоритетов государства является безопасная образовательная среда.

"Безопасность учеников и учителей остается первым приоритетом", - подчеркнул глава МОН.

Уточняется, что за 2023-2026 годы на обустройство укрытий в учебных заведениях из государственного бюджета местным уже было направлено почти 20 миллиардов гривен.

Эти средства позволяют громадам:

строить новые защитные сооружения;

реконструировать имеющиеся;

создавать условия для возвращения детей к безопасному очному обучению.

"Важно дать школам не одну жесткую инструкцию на все случаи, а понятные инструменты, чтобы они могли найти лучшее решение для своих условий. Сохраняя главный баланс: безопасность всегда на первом месте, но делаем все для сохранения качества образования", - констатировал Бутенко.

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Как нужно организовывать обучение школьников

В целом организация учебного процесса в украинских заведениях общего среднего образования должна проходить так:

МОН - определяет общие подходы;

- определяет общие подходы; каждая громада и школа индивидуально - создает конкретные модели (с учетом всех условий);

- создает конкретные модели (с учетом всех условий); учредитель или уполномоченный им орган - оценивает способности заведения и обеспечивает необходимые условия для организации учебного процесса;

- оценивает способности заведения и обеспечивает необходимые условия для организации учебного процесса; руководитель школы - организует учебный процесс, определяет базовую и альтернативные модели, утверждает практический алгоритм перехода между ними.

В министерстве подчеркнули, что такой алгоритм должен быть подготовлен заранее и учитывать сценарии:

изменения ситуации с безопасностью;

длительных тревог;

проблем с электроснабжением или связью;

другие обстоятельства, которые могут влиять на возможность учиться очно.

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Как школам оценить собственные возможности

В МОН отметили, что предоставленные рекомендации "содержат типичные алгоритмы организации образовательного процесса, которыми могут пользоваться заведения общего среднего образования".

Ведь в работе над такими алгоритмами следует обращать внимание на ряд различных критериев.

Чтобы оценить собственные возможности, школе необходимо, прежде всего, определить возможность обеспечения безопасного и непрерывного очного обучения.

Для этого нужно оценить:

вместимость и возможности укрытия;

количество учеников и работников, которых школа может безопасно разместить;

возможность длительного пребывания в укрытии;

наличие электроэнергии, тепла, воды и других необходимых коммуникаций;

резервные источники питания;

доступ к интернету и связи;

готовность педагогов и учеников к дистанционному обучению;

возможность организовать обучение с привлечением других образовательных пространств громады.

"Общее количество людей, которые одновременно находятся в школе, не может превышать возможности укрытия", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, если укрытие используется не только для пребывания во время тревоги, но и как пространство для обучения, школа должна учитывать фактическое количество обустроенных учебных мест.

Вероятные модели и сценарии обучения

Украинцам напомнили, что школы должны подготовить не одну модель, а несколько готовых сценариев обучения.

"На основе оценки собственных возможностей школа определяет базовую модель обучения и альтернативные сценарии, между которыми можно переходить в зависимости от ситуации с безопасностью", - объяснили в МОН.

Среди возможных моделей (форматов) упоминаются следующие:

очное обучение с переходом в укрытие во время тревоги - оптимальная модель для ситуаций, когда тревоги короткие или единичные (после отбоя тревоги ученики и учителя могут вернуться к занятиям);

- оптимальная модель для ситуаций, когда тревоги короткие или единичные (после отбоя тревоги ученики и учителя могут вернуться к занятиям); очное обучение с использованием укрытия как образовательного пространства - если тревоги частые или длительные, укрытие может быть подготовлено для продолжения обучения (с местами для учеников, рабочим местом учителя, освещением, электропитанием и, по возможности, интернетом);

- если тревоги частые или длительные, укрытие может быть подготовлено для продолжения обучения (с местами для учеников, рабочим местом учителя, освещением, электропитанием и, по возможности, интернетом); сочетание очного и дистанционного обучения - если школа не может безопасно принять всех учеников одновременно, обучение можно организовывать по ротации (для разных групп в разные дни, недели, смены или по другому графику);

- если школа не может безопасно принять всех учеников одновременно, обучение можно организовывать по ротации (для разных групп в разные дни, недели, смены или по другому графику); дистанционное обучение - если безопасное прибытие или пребывание учеников в школе невозможно (или если этого требует ситуация с безопасностью).

Подчеркивается при этом, что переход к другому формату не должен происходить спонтанно.

То есть школа заранее определяет:

при каких условиях происходит переход;

кто принимает решение;

как меняется расписание;

как работают педагоги и общаются с учениками и родителями.

"По возможности, уроки следует начинать сразу в безопасных местах", - посоветовали в МОН.

Что еще необходимо учитывать школам

Отдельно школа должна определить, как работать с разными предметами.

Ведь не все учебные активности одинаково легко перевести в укрытие или онлайн.

В МОН объяснили, что при планировании школа должна продумать и определить, какие занятия требуют:

непосредственного взаимодействия учителя и учеников;

специального оборудования;

лабораторий;

мастерских.

Какие уроки могут проводиться в укрытии, или же какие учебные результаты могут быть достигнуты через самостоятельную, проектную или исследовательскую работу.

Как действовать школам во время воздушной тревоги

"Воздушная тревога не означает автоматическое прекращение образовательного процесса", - сообщили украинцам.

Если пребывание в укрытии является безопасным и там есть соответствующие условия - обучение может продолжаться в формах, которые соответствуют ситуации.

Это могут быть:

продолжение урока;

самостоятельная работа;

чтение;

консультации;

выполнение проектных или исследовательских задач;

повторение материала;

другие педагогически целесообразные активности.

Если же тревоги становятся систематическими или суммарно длятся более двух часов в течение учебного дня несколько дней подряд - школе рекомендуется переходить:

либо к заранее подготовленной модели обучения в укрытии;

либо к дистанционному формату.

"Если у части учеников нет дома безопасных условий или технической возможности для дистанционного обучения, школа может организовать для них безопасные учебные зоны или группы", - отметили в МОН.

В заключение в министерстве подчеркнули, что в рамках одного урока один учитель не должен одновременно проводить занятия:

для части учеников - очно;

для другой части - синхронно онлайн.

"Вместо этого в течение дня или недели разные группы могут учиться в разных форматах в соответствии с определенным школой графиком", - подытожили в МОН.