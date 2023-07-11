Посол Пристайко подтвердил обучение пилотов ВСУ в Британии и раскрыл детали

Первая группа украинских пилотов начнет обучение на западных истребителях в Великобритании в конце июля - начале августа.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Количество на первом этапе будет 20. Начало учений - в конце этого месяца - в начале августа. Этот курс будет начат таким образом, чтобы пилоты могли перейти потом на те платформы, которые будут выбраны", - сказал дипломат.

Он также напомнил, что Британия не эксплуатирует истребители F-16 и имеет другие самолеты европейского производства.

По мнению Пристайко, решение Лондона начать тренировки украинских летчиков разрывает круг в дискуссиях о наличии самолетов и подготовки пилотов к работе на них.

"Решение Британии было в следующем: давайте начнем тренировать наших пилотов и дадим возможность нашим политикам принять окончательное решение. На момент этого решения у нас уже будут пилоты, который пройдут определенное время подготовки", - сообщил посол.

Пристайко также проинформировал, что в целом военную подготовку в Великобритании в этом году пройдут более 30 тыс. украинских солдат и офицеров различных родов войск.

"Очень важным элементом для нас остается обучение (в Британии - ред.) наших солдат и офицеров. В прошлом году было 10 тыс., в этом году более 30 тыс. будет обучено", - сказал он.

Обучение украинских пилотов

Напомним, сегодня стало известно, что коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом в Румынии будет создан учебный центр.

Кто вошел в коалицию

Среди партнеров Украины, которые вошли в коалицию, есть Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

F-16 для Украины

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.

Сначала президент Владимир Зеленский надеялся, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить за шесть-семь месяцев. Однако недавно он сообщил, что некоторые страны затягивают с графиками тренировок украинских пилотов.

Сегодня на саммите НАТО 11 стран создали коалицию по обучению украинских пилотов на F-16.

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