Резников: коалиция по обучению украинских пилотов F-16 создана, в нее войдут 11 стран
Коалиция по обучению украинских пилотов F-16 сегодня официально создана. В нее войдут 11 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Официально: создана коалиция по обучению F-16 ВВС Украины! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали Меморандум с изложением условий", - говорится в сообщении.
Резников выразил особую благодарность Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе.
Что войдет в него
- Украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения;
- Есть возможность включения в программу других типов истребителей;
- Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полностью функциональных возможностей F-16.
Кто вошел в коалицию
Резников поблагодарил коллег из Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.
Фото: Резников и его коллеги (twitter.com/oleksiireznikov)
"F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. ВВС Украины готовы освоить их в кратчайшие сроки. Украина победит", - добавил министр обороны.
F-16 для Украины
Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.
Сначала президент Владимир Зеленский надеялся, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев. Однако недавно он сообщил, что некоторые страны затягивают с графиками тренировок украинских пилотов.
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