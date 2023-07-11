Ночная атака по Украине: ВСУ показали, как сбивали вражеские дроны (видео)

В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 26 дронов и один разведывательный БПЛА типа "Zala".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Объединенных Сил ВСУ.

"В результате успешной боевой работы средствами Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны уничтожено 26 ударных БпЛА и один разведывательный беспилотник типа "Zala", - рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, враг второй раз за месяц атаковал Киев с использованием дронов, выпущенных с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

"Наши мобильные группы и силы противовоздушной обороны начали свою работу по перехвату и уничтожению целей на подступах к Киеву. Все цели были уничтожены с помощью нашей многоуровневой системы ПВО", - подчеркнул Наев.

Командующий также добавил, что обломки некоторых дронов упали в одном из населенных пунктов Киевской области. Обошлось без жертв.

Ночная атака по Украине

В ночь на 11 июля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью БПЛА и ракет, из-за чего в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях, их вероятная причина - работа ПВО.

Позже стало известно, что этой ночью российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131. Силы ПВО "приземлили" 26 из 28 воздушных целей.

О работе Сил противовоздушной обороны сообщали и в Киевской области. Там ПВО "работала" по вражеским дронам. Все цели были уничтожены.