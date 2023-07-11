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Без ПДЧ. Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре, - Столтенберг

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Вторник 11 июля 2023 18:09
Без ПДЧ. Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украину примут в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. В частности, Киев вступит в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ).

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Первое - это многолетняя программа помощь Украине, которая поможет перейти от советской системы к системе НАТО. Далее - Совет НАТО-Украина, где мы будем встречаться, как равные", - заявил он.

По словам Столтенберга, завтра будет встреча стран НАТО с участием Владимира Зеленского.

"Мы еще раз заявляем, что Украина станет членом НАТО. Для Украины это будет состоять из одного шага, а не из двух. Мы, когда придем к согласию среди членов НАТО, выдадим приглашение Украине. Это четкий путь к членству Украины в НАТО", - подчеркнул он.

Генсек НАТО отметил, что то, что сегодня согласовали союзники - это положительный общий месседж по поддержке Украины и по пути к членству в НАТО.

"Это предусматривает практическую помощь для обеспечения полного взаимодействия между НАТО и Украиной", - отметил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

Также сообщалось, что Зеленский пытается заставить страны-члены НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса в Вильнюсе.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина вступит в НАТО на следующем саммите альянса.

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