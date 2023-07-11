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РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне: в ОВА рассказали о последствиях

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Херсон, Вторник 11 июля 2023 13:54
РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне: в ОВА рассказали о последствиях Фото: РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне 11 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные устроили очередной обстрел Херсона во вторник, 11 июля, атаковав гуманитарный штаб. Минимум двое людей ранены, а РФ продолжает обстреливать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"На данный момент известно о попадании в гуманитарный штаб и по меньшей мере пять жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары", - рассказал он.

По словам Прокудина, на местах работают спасатели и медики.

"Предварительно, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии", - подчеркнул он, добавив, что обстрелы города продолжаются и на улицу выходить не стоит.

Обстрел Херсона

Некоторое время до этого глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил, что в ближайшие часы российские войска могут устроить обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне. Он попросил не выходить из дома без веской причины.

Отметим, что РФ не впервые обстреливает гуманитарные штабы в Украине, зная, что там могут быть люди. Так, например, буквально 10 июля, в Орехове Запорожской области захватчики скинули две управляемые авиационные бомбы на место, где раздавали гумпомощь. Семь человек погибли, 13 получили ранения.

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