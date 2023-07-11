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Россияне обстреляли из "Градов" Софиевку Херсонской области, есть погибшая

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Вторник 11 июля 2023 12:20
Россияне обстреляли из "Градов" Софиевку Херсонской области, есть погибшая Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили из РСЗО по Софиевке Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Прокудин, враг бил по населенному пункту из "Градов".

"По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения. На месте работают спасательные службы", - пишет глава ОГА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения украинскими воинами правобережной части Херсонской области в ноябре 2022 года, российские оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине территории региона.

Например, 10 июля, в результате вражеской атаки пострадал один человек. Также после обстрела жилого квартала, 9 июля, было известно о пострадавшей женщине.

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