Россияне обстреляли из "Градов" Софиевку Херсонской области, есть погибшая

Российские оккупанты ударили из РСЗО по Софиевке Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Как пишет Прокудин, враг бил по населенному пункту из "Градов".

"По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения. На месте работают спасательные службы", - пишет глава ОГА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения украинскими воинами правобережной части Херсонской области в ноябре 2022 года, российские оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине территории региона.

Например, 10 июля, в результате вражеской атаки пострадал один человек. Также после обстрела жилого квартала, 9 июля, было известно о пострадавшей женщине.