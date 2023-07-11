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Украина не сможет вступить в НАТО, пока идет война с Россией, - Госдеп

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Вторник 11 июля 2023 21:36
Украина не сможет вступить в НАТО, пока идет война с Россией, - Госдеп Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украине нельзя прислать приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Я думаю, что всем было ясно, включая президента Зеленского, что в разгар войны членство не может состояться", - сказал он.

По словам Блинкена, Украина достигла реального прогресса для членства в НАТО.

"И Альянс предложит дальнейшие реформы как в сфере безопасности, так и в части демократии, которые необходимы, чтобы продолжать двигаться по этому пути", - заявил он.

В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не состоится.

"Важная причина не приглашать Украину в НАТО сейчас, потому что она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит администрацией США, этого не произойдет", - заявил он.

Вступление Украины в НАТО

На Бухарестском саммите НАТО в 2008 году союзники пообещали, что Украина станет частью Альянса.

Сегодня же во время саммита в Вильнюсе Украине разрешили вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, что значительно ускорит весь процесс.

Также страны НАТО пообещали пригласить Украину в НАТО, если она выполнит ряд условий.

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