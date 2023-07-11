Пригласили ли Украину в НАТО? Опубликовано итоговое заявление саммита в Вильнюсе

Страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст коммюнике.

О чем идет речь в коммюнике

1. Главы государств и правительств НАТО подтверждают прочные трансатлантические связи, единство, сплоченность и солидарность в критический момент для безопасности и международного мира и стабильности.

2. Лидеры стран НАТО тепло приветствуют президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании Совета НАТО-Украина.

"Мы с нетерпением ожидаем наших ценных обменов с главами государств и правительств Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея, а также с главой Европейского совета и главой Еврокомиссии на этом саммите", - говорится в документе.

3. НАТО приветствует Финляндию как нового члена Североатлантического союза. Это исторический шаг как для Финляндии, так и для НАТО.

4. Страны НАТО подтверждают приверженность политике "открытых дверей" НАТО и статье 10 Вашингтонского договора.

"Каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. Мы с нетерпением ждем возможности принять Швецию в качестве полноправного члена Североатлантического союза", - говорится в документе.

5. Мир в евроатлантическом регионе нарушен. Российская Федерация нарушила нормы и принципы, способствовавшие созданию стабильного и предсказуемого европейского порядка безопасности.

"РФ представляет собой наиболее значительную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Терроризм во всех его формах и проявлениях является наиболее прямой асимметричной угрозой безопасности наших граждан, а также международному миру и процветанию. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, носят глобальный и взаимосвязанный характер", - говорится в коммюнике.

6. Конфликты, хрупкость и нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке напрямую влияют на безопасность альянса и партнеров.

При это отмечается, что альянс продолжает сталкиваться с кибернетическими, космическими, гибридными и другими асимметричными угрозами, а также со злонамеренным использованием новых и разрушительных технологий.

7. Россия несет полную ответственность за свою незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины, которая серьезно подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность и за которую она должна понести полную ответственность.

"Мы по-прежнему самым решительным образом осуждаем вопиющие нарушения Россией международного права, Устава ООН, обязательств и принципов ОБСЕ. Мы не признаем и никогда не признаем незаконные и нелегитимные аннексии России, включая Крым", - говорится в сообщении.

Все виновные должны быть привлечены к ответственности за нарушения и злоупотребления в области прав человека и международного гуманитарного права, особенно в отношении гражданского населения Украины, включая насильственную депортацию детей и сексуальное насилие в условиях конфликта.

"Разрушение Каховской плотины подчеркивает жестокие последствия войны, развязанной Россией. Война, развязанная Россией, оказала глубокое воздействие на окружающую среду, ядерную безопасность, энергетическую и продовольственную безопасность, глобальную экономику и благосостояние миллиардов людей во всем мире", - говорится в документе.

8. Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяясь на ее территориальные воды.

В частности, Беларусь, а также Иран должны прекратить свое пособничество России и вернуться к соблюдению норм международного права.

9. Страны НАТО приветствуют решительную поддержку в Генеральной Ассамблее ООН усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Лидеры альянса также приветствуют и поддерживают стремление президента Владимира Зеленского изложить принципы такого мира в своей формуле мира.

10. НАТО подтверждает непоколебимую солидарность с правительством и народом Украины в героической защите своей страны, своей земли и общих ценностей. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

11. Лидеры альянса полностью поддерживают право Украины на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности. Будущее Украины - в НАТО.

"Мы подтверждаем взятое на саммите в Бухаресте в 2008 году обязательство о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", - говорится в документе.

12. Безопасность Украины имеет большое значение для стран-членов и Альянса. Для поддержки дальнейшей интеграции Украины в НАТО лидеры согласовали значительный пакет расширенной политической и практической поддержки.

"Мы решили создать Совет Украина - НАТО, новый совместный орган, в котором члены Альянса и Украина будут заседать как равноправные члены с целью продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических стремлений Украины к членству в НАТО", - говорится в документе.

13. Продолжение предоставления срочно необходимой нелетальной помощи Украине со стороны НАТО в рамках комплексного пакета помощи (КПД) остается приоритетом.

14. Россия увеличила свое многопрофильное военное присутствие в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей и сохраняет значительный военный потенциал в Арктике.

"Более напористая позиция России, новые военные возможности и провокационная деятельность, в том числе вблизи границ НАТО, а также ее масштабные учения без предупреждения и внезапные учения продолжают угрожать безопасности евроатлантического региона", - говорится в документе.

15. Углубление военной интеграции России с Беларусью, в том числе развертывание передовых российских военных сил и средств и военного персонала в Беларуси, имеет последствия для региональной стабильности и обороны Альянса.

"НАТО будет сохранять бдительность и в дальнейшем внимательно следить за развитием событий, в частности за потенциальным развертыванием так называемых частных военных компаний в Беларуси. Мы призываем Беларусь прекратить свою злонамеренную деятельность против своих соседей, уважать права человека и фундаментальные свободы и соблюдать международное право", - говорится в документе.

16. Россия модернизирует свои ядерные силы, включая большие запасы оружия театрального назначения, и расширяет свои новые и разрушительные системы доставки с двойным зарядом. Недопустимо, чтобы Россия использовала такие системы двойного назначения для нападения на гражданское население и важнейшие объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

17. Действия России демонстрируют позицию стратегического запугивания и подчеркивают постоянную необходимость для НАТО отслеживать все эти события и при необходимости адаптировать свою позицию. Союзники продолжат тесное сотрудничество в борьбе с угрозами и вызовами, исходящими от России, и вновь заявляют, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия повлечет за собой тяжелые последствия.

18. Россия активизировала свои гибридные действия против союзников и партнеров НАТО, в том числе через посредников. Это включает вмешательство в демократические процессы, политическое и экономическое принуждение, широкомасштабные кампании по дезинформации, вредоносные кибердействия, а также незаконную и подрывную деятельность российских спецслужб.

19. Лидеры НАТО стремятся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем рассматривать Россию в качестве партнера.

Ожидание Украины

Что касается ожиданий Украины. Наши власти четко дали понять, что ждут от союзников по итогам саммита четкого политического решения касательно членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина понимает, что не станет членом Альянса во время войны, но хочет получить четкий ответ от союзников, что это произойдет после нашей победы над оккупантами. Киев ожидает от партнеров устойчивых гарантий безопасности во время войны, а уже после - принятия в Альянс.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, что сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится и завтра. На нем союзники собрались, прежде всего, для того, чтобы определить будущее Украины в Альянсе и ее борьбу с российской агрессией. А именно в контексте его военной поддержки. Как анонсировали партнеры, на этом саммите будет согласован новый пакет военной помощи НАТО для Украины.

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