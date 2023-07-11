В ГУР подтвердили ликвидацию российского командира, запускавшего "Калибры" по Украине

Главное управление разведки Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Сергея Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"В российском Краснодаре застрелен Сергей Ржицкий - бывший командир подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота МВФ РФ", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, 10 июля Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы. Около шести часов утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений бывший командир скончался на месте.

"Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего", - добавили в разведке.

Подводная лодка "Краснодар"

"Краснодар" - одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", которые входят в состав Чорноморского флота РФ. Каждый из них способен нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий, по меньшей мере, с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара".

В Краснодаре застрелили капитана, запускавшего "Калибры" по Украине

Ранее пропагандистские Telegram-каналы сообщали, что в Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Он был начальником городского отдела по мобилизационной работе и командиром подводной лодки "Краснодар".

Как пишут росСМИ, Ржицкий якобы отправился в восемь часов на ежедневную утреннюю пробежку. Там его возле спорткомплекса "Олимп" подстерегал неизвестный и выстрелил четыре раза в спину и грудь. После чего стрелок скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте от ранений.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что именно Ржицкий запускал "Калибры" по мирным украинским городам в июле прошлого года. В том числе, его подозревают в обстреле Винницы.

Информацию о гибели Ржицкого подтвердили и в администрации Краснодара.